La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre porque se cansó "moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir: "yo a la locura no voy".

Carrió hizo estas declaraciones al portal Infobae durante una intervención artística sobre el monumento al general José de San Martín en la plaza del mismo nombre, en el barrio porteño de Retiro.

"No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", indicó Carrió, y agregó: "Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios".

La principal referente de la Coalición Cívica también opinó sobre los dos postulantes que disputarán el balotaje, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora...lo otro...yo a la locura no voy, porque estudié mucho 'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", expresó Carrió.

Durante el mismo acto, un hombre se acercó a Carrió a recriminarle la "neutralidad" que anticipó la Coalición Cívica rumbo al balotaje, a lo que ella respondió: "El año que viene me vas a venir a pedir perdón".

La Coalición Cívica fue la primera formación política que integra Juntos por el Cambio en salir a manifestar su neutralidad respecto a la segunda vuelta electoral.

El presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, ratificó que esa fuerza "no va a apoyar" a Massa ni a Milei en el balotaje y anticipó que impugnarán el voto en esos comicios, a la vez que planteó que su estrategia "no fue escuchada" en JxC.

"Vamos a impugnar el voto. Elisa Carrió y la CC somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado", aseguró el diputado nacional.

En un comunicado de prensa, Ferraro anticipó que ese espacio tampoco "va a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales", y lamentó que desde la CC "planteamos una estrategia que no fue escuchada".

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de JxC en base a principios, valores y por sobre todo unidad con identidad. Queremos contrato moral, contrato institucional y un contrato de amistad política que supone generosidad, grandeza. No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados", agregó el legislador.

(Télam)