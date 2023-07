La dirigente de la Coalición Cívica (CC) Elisa "Lilita" Carrió respaldó esta noche al diputado de su espacio Juan Manuel López, a quien consideró "el ser menos violento y más amoroso", luego de que el sector de Juntos por el Cambio (JxC) afín a la precandidata presidencial Patricia Bullrich pidiera que se retracte de sus declaraciones "lamentables".

"Querido Juan Manuel López , yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino", escribió Carrió en su Twitter.

Este martes, en un comunicado, dirigentes de Juntos por el Cambio del ala Bullrich pidieron que su rival, Horacio Rodríguez Larreta, solicite una "tajante retractación pública" al diputado de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López, quien sugirió que un hipotético gobierno de la exministra padecería "dificultades" como las que tuvo el país en la crisis del 2001.

Al respecto, Lilita Carrió manifestó: "Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos".

"Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas (Mateo 5)", agregó.

Además, expresó: "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad".

Carrió había sido internada la semana pasada por sufrir un accidente isquémico transitorio en Santa Fe, donde se había acercado para apoyar a los candidatos previo a las elecciones PASO locales, y fue dada de alta el 13 de julio para continuar con el seguimiento de su estado de salud desde Buenos Aires.

El comunicado que pide que López se retracte está firmado por los precandidatos Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Maximiliano Guerra y el exsenador Federico Pinedo, entre otros.

"Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática sino que, además, no representan los valores de JxC y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", añadieron.

Ritondo dijo a radio Con Vos que los dichos de López son "lamentables" y forman parte de "heridas que después cuestan cerrar". (Télam)