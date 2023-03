La precandidata a presidente por la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, anunció que su fuerza no integrará el "frente de frentes", la coalición que formaron en Santa Fe el PRO, la UCR y el socialismo para enfrentar al peronismo de Omar Perotti en esa provincia y denunció que hay "complicidades" de dirigentes locales opositores con sectores del narcotráfico y del lavado de dinero.

A un mes de la inscripción de las alianzas electorales y a pocos días de la visita del expresidente Mauricio Macri a Rosario, ciudad impactada por la ola de violencia vinculada al narcotráfico, Carrió difundió en sus redes sociales un video donde explica los motivos de la decisión de fracturar la alianza opositora en esa provincia.

"Lilita de entrecasa definiendo el problema político en Santa Fe", sintetizó ayer en su cuenta de Twitter para anticipar el contenido de las imágenes.

La Coalición Cívica no puede "avalar frentes de frentes" donde "hay muchas personas vinculadas al narcotráfico", dijo Carrió, sin mencionar nombres, desde el comedor de su casa en Exaltación de la Cruz y en compañía de la exdiputada nacional Lucila Lehmann, titular de la CC en Santa Fe.

En el video de cuatro minutos, Carrió -quien ya anunció que competirá en las PASO por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio- argumentó que "mantener la impunidad no creo que sea la salida", y llamó a los santafesinos que crean "en la dignidad y en los principios" y la "acompañen" en la decisión de que la CC se presente en esa provincia por fuera del conglomerado opositor, una determinación que ahora tendrá que ser ratificada por los órganos partidarios.

"Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir", lanzó Carrió en el video y agregó: "Hay que limpiar la provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos".

La fundadora de la Coalición Cívica afirmó, además: "Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo los independientes de las pymes, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia. Tenemos que iniciar un camino distinto para Santa Fe".

"Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero", advirtió, para luego proponer que "hay que limpiar" a esa provincia.

"Si no se limpia, la provincia no tiene destino. Yo no puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes en el que yo sé que hay muchas personas vinculadas con el narcotráfico", remarcó y agregó que "mantener la impunidad no creo que sea la salida para la provincia".

Carrio dijo que la suya es "una decisión de principios" como "candidata a presidente y además como líder de un partido que ha ganado muchas veces en Santa Fe", un electorado que, sostuvo, "no podemos traicionar". (Télam)