La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó hoy que "sería candidata, pero sólo para unir a todos" los integrantes de Juntos por el Cambio, y advirtió que "las internas dejan muchas heridas" dentro de los espacios políticos. "Sería candidata, pero sólo para unir a todos, para dirigir una campaña nacional, para unir en todo el país", resaltó Carrió en declaraciones radiales. En esa línea, la fundadora de la Coalición Cívica argumentó: "No es que yo quiera ser (candidata), porque pareciera que hay una ambición, pero si esto sirve a la unidad y que no haya vencedores ni vencidos y yo presente una nueva generación de candidatos, sí". "Estoy trabajando por la unidad de la Argentina, porque no puede ser partida. En consecuencia, para no ser funcional a una estrategia de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) que es polarizar a un punto que nos dividamos", justificó. Además, Carrió advirtió que los dirigentes políticos tienen que "estar a la altura de las circunstancias", y agregó: "Juntos por el Cambio tiene que construir la amistad política necesaria con todos los sectores para lograr la unidad y el consenso". En ese marco, la Coalición Cívica (CC) realizó hoy su Plenario Federal con "un fuerte mensaje de unidad para las PASO", y llamó a su dirigencia y a sus socios de Juntos por el Cambio a "maximizar los esfuerzos y afianzar la unidad del espacio opositor". De manera virtual, los dirigentes de la CC analizaron "la situación política de cada distrito, la política de alianzas, los lineamientos nacionales a cumplir por cada uno de los distritos, y la situación nacional y de Juntos por el Cambio". Tras el encuentro, el espacio político elaboró un documento en el que establece que "la unión de toda la Nación Argentina, bajo el imperio de la Constitución Nacional, con la garantía de la democracia, los derechos humanos, el equilibrio de los poderes, el contrato moral y de distribución del ingreso, es la condición necesaria para que se generen los acuerdos e integraciones con grandeza, humildad, generosidad, renunciamiento y unidad". "Que dichos acuerdos puedan recuperar al país del vacío moral, económico, social y de hermandad de todos los argentinos, y evitar la partición de la Argentina ante la grave crisis en ciernes", señala el documento. Asimismo, llama a "realizar las alianzas necesarias" para "lograr candidaturas de consenso sin prevalencias y hegemonías", y agrega: "Se encomienda a la Mesa Ejecutiva Nacional que coordine con las autoridades de cada uno de los distritos la estrategia de alianzas y las conversaciones con la UCR, el PRO y el peronismo republicano". Por último, establece que "de ser necesaria la incorporación de otras fuerzas políticas deberá ser bajo estos principios y guiados por estos objetivos en coordinación con la estrategia nacional que en esta reunión se ha debatido y acordado". El Plenario Federal, convocado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro y la titular de la Asamblea nacional, Maricel Etchecoin, contó con la participación de la Mesa Ejecutiva Nacional, el bloque de diputados nacionales, legisladores provinciales, los presidentes de cada distrito con personería jurídica y apoderados nacionales e interventores de distrito. MD/AMR NA