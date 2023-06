La titular de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa "Lilita" Carrió, acusó hoy a la familia Sena de vandalizar su casa en Chaco bajo las órdenes del gobernador Jorge Capitanich.

Lo hizo vía redes sociales, mientras continúa la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, pareja de César Sena, desaparecida desde el 1° de junio. "No hablé hasta ahora porque no quería politizar un crimen tan horroroso", se escudó Carrió respecto a la investigación del asesinato de la joven que tiene como principales sospechosos al Clan Sena, y agregó: "Ya están todos los indicios y pruebas que muestran la coautoría del femicidio de Cecilia".

En la misma línea, la oriunda de Chaco reveló que el caso "muestra la coautoría" de la familia investigada y detenida, a quienes responsabilizó por los destrozos en su hogar. "Mi propia casa en el Chaco fue vandalizada por el señor Sena, por orden de Capitanich", aseveró Carrió. Los dichos llegan luego de que los investigadores redireccionaran la causa a descubrir a los potenciales femicidas de Strzyzowiski, y luego de que la madre de la víctima, Gloria Romero, revelara que su hija le decía que no se metieran con la familia de su pareja porque "le tenía terror".

"Le tenía terror a la familia de César y le dijo a la hermana que no nos acerquemos y no nos enfrentáramos a César porque siempre él andaba con tres o cuatro matones", relató en referencia a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos referentes sociales de la provincia en la mira de la justicia, cercanos a Jorge Capitanich. Un casero de la familia declaró ante un equipo de fiscales que vio ingresar a la joven a la casa de los Sena, pero remarcó que nunca la vio salir lo que complica a los referentes. Hasta el momento, Carrió permanecía al margen del caso y no había hecho mención a la desaparición de la joven aunque rompió el silencio tras la derrota que sufrió el gobernador en las PASO del domingo, donde el candidato radical Leandro Zdero se impuso en su propia interna y le ganó al oficialismo provincial.

La desaparición Cecilia Strzyzowiski fue un golpe duro para Capitanich, cacique de la provincia que insiste en cosechar un nuevo mandato en los comicios de septiembre

