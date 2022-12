Previo a lo que será una jornada de elevada tensión política una vez que el Tribunal Oral Federal 2 dicte sentencia en la causa Obra Pública, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se esperanzó con una condena de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que el martes se le puede "poner fin a 16 años de impunidad"

"La Argentina es una sociedad que ha sido abusada durante 20 años por la falta de respeto en lo individual y en lo colectivo. El martes podemos poner fin a 16 años de impunidad", lanzó Lilita en el Congreso de la Coalición Cívica.

Durante un encuentro partidario en Olivos, la ex diputada nacional manifestó que "el abuso y la manipulación más grande que sufrió la sociedad provino de una mujer: Cristina Fernández de Kirchner". Según la chaqueña, "no se puede justificar el atropello de las instituciones ni el hecho de no devolver el dinero robado sólo por una necesidad personal".

La exmandataria enfrenta un pedido de 12 años de prisión y la inhibición perpetua para ejercer cargos en el marco de la causa Obra Pública, cuya sentencia se conocerá el martes en medio de una escalada de tensión. La titular del Senado es acusada de una posible "asociación ilícita" y "administración fraudulenta agravada".

En ese contexto, Carrió afirmó que "la Argentina sólo sale respetando la Constitución y sanando del abuso sufrido, siempre dentro del respeto irrestricto de la no violencia y el diálogo". Y agregó: "No es un acto de revancha lo que podamos tener el martes. Nadie debe festejar una condena. Porque toda condena, aun siendo un acto de justicia, es un momento de dolor".

En el acto con dirigentes y militantes que encabezó en la localidad bonaerense, el diputado nacional Maximiliano Ferraro fue ratificado como presidente de Coalición Cívica

Por otro lado, destacó la posición que los legisladores del partido tuvieron en la sesión del jueves en la Cámara Baja, signada por el escándalo entre el oficialismo y la oposición frente a las designaciones para el Consejo de la Magistratura. "Felicito a la Coalición Cívica por decirle no al abuso, esta vez por parte de otra mujer que hoy preside la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau).

Se violaron todas las normas de respeto y convivencia en el Parlamento. A veces hay que gritar para frenar un abuso", señaló ante la presencia, entre otros, de los diputados Juan Manuel López, Leonor Martínez Villada, Victoria Borrego, Mónica Frade, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli. Por su parte, Ferraro sostuvo que el espacio "no nació para ser un partido de gerentes o administradores, sino un partido de cuadros políticos y líderes" y exigió "transparencia, integridad, empatía y política del cuidado".

En ese sentido, envió un mensaje interno a Juntos por el Cambio (JxC), marcada por las disputas de liderazgos y armados electorales para el 2023: "La Coalición Cívica quiere liderar". MCD/PT NA