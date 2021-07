La dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Carolina Castro, quien acompañará a Florencio Randazzo como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, aseguró hoy que el ex ministro de Interior y Transporte "representa pragmatismo, modernidad y audacia". La empresaria señaló que se acercó a Randazzo porque le ofrecía una mirada distinta a la de los "dos polos" predominantes en la política argentina (Frente de Todos y Juntos por el Cambio). "Yo vengo charlando con él desde hace varios meses. Esto no es de hace una o dos semanas. Me propuso que sea yo misma en esta campaña, que aporte el valor que yo puedo aportar, que es una visión es de la economía real, desde una empresa que le da trabajo a 500 familias, que tiene dos plantas productivas en la provincia de Buenos Aires", explicó. En diálogo con "Lado P", el programa que conducen Elizabeth Peger y Eduardo Paladini por Radio Rivadavia, Castro señaló que la identificación con Randazzo surge a partir del planteo de "transformar la Argentina desde una visión pragmática moderna"

"Me identifica aquel que pretenda transformar la Argentina desde una visión pragmática moderna, para una Argentina que tiene que insertarse en un siglo XXI que es tecnológico y que tiene innovación", señaló

Y agregó: "Florencio representa esa idea de pragmatismo, modernidad y audacia. Lo que le tocó gestionar en su momento lo realizó sobradamente bien. Tanto DNI, como pasaporte y trenes, fueron buenas gestiones". Para la industrial, es primordial que las personas que ocupen funciones en el Estado sepan "gestionar bien porque con buenas gestiones solucionamos los problemas de la gente". "Los otros dos polos han gobernado la Argentina y no han solucionado los problemas porque hay 10 millones de personas en la marginalidad", concluyó

Sobre su rol dentro del espacio político de Randazzo, Castro dijo que su idea es hacer un aporte desde su área de conocimiento que "es básicamente el mundo productivo y la generación de empleo".