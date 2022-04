El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, reivindicó hoy el "giro diametralmente opuesto" que el Gobierno nacional imprimió a la cuestión Malvinas en relación a la administración de Mauricio Macri, y subrayó que gracias a esas políticas es "letra muerta" el denominado acuerdo Foradori-Duncan, el pacto firmado en 2016, que juzgó "contrario al interés nacional".

Carmona consideró además "graves" las revelaciones realizadas en sus memorias por el exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien sostuvo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori "estaba borracho" cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan ilegalmente en las aguas que circundan a las Malvinas.

"Es un hecho grave el que ha trascendido públicamente y esto ha dado lugar a que se inicie una investigación sumaria en la Cancillería, que fue ordenada por el canciller Santiago Cafiero", subrayó Carmona en diálogo con Radio Nacional.

En ese sentido, consideró que la investigación interna sobre el episodio que estalló en escándalo a partir de su publicación el martes pasado en el portal británico "Declassified UK", bajo el título "El ministro argentino 'estaba borracho", es una medida "lógica que debe tomar la Cancillería frente un hecho así, tratándose de un diplomático de carrera y que sigue formando parte del cuerpo diplomático argentino".

La investigación sumaria fue ordenada con el objeto de determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan" durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración Macri.

Con todo, Carmona consideró que "lo importante es destacar que aquí no se trató solo de la posible inconducta de un funcionario en circunstancias muy delicadas y muy graves como parecen; aquí de lo que se trataba era de una política que llevaba adelante el gobierno anterior en relación a la Cuestión Malvinas".

El secretario recordó además que tras la concreción de ese comunicado conjunto del 13 de setiembre de 2016 que se conoce como acuerdo Foradori-Duncan, el exvicecanciller "tuvo que renunciar a su cargo por la fuerte presión que hubo del congreso nacional".

"Yo en ese momento era diputado nacional y junto con otros legisladores y legisladoras de la oposición y también algunos del oficialismo, no solo pedimos explicaciones, sino que pedimos que se fuera ese funcionario y así ocurrió. Lo cual habla que ya en ese momento, en 2016, había un fuerte cuestionamiento" al acuerdo, apuntó.

Para Carmona, lo más trascendente de los hechos que aparecen en las memorias del exvicecanciller británico es que sirven para "poner en evidencia el giro claro que tuvo la Cuestión Malvinas", en la gestión de Alberto Fernández en relación a la política aplicada por Macri.

Al respecto, evaluó que a partir de su asunción el "Gobierno nacional ha avanzado en un sentido diametralmente opuesto al de las concesiones que en ese comunicado conjunto la República Argentina le concedía al Reino Unido" mediante la "remoción de los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas" Malvinas.

Lo firmado por Foradori en 2016 y refrendado por Malcorra, y el propio Macri implicaba en los hechos "la derogación de las leyes que aplicaban sanciones (económicas) a las empresas que actúan ilegalmente en Malvinas autorizadas por el gobierno británico en las actividades hidrocarburíferas y pesqueras", precisó Carmona.

"Frente a ello se han tomado una serie de medidas para dejar sin efecto lo que allí (por el acuerdo Foradori-Duncan) se planteaba como una hoja de ruta contraria al interés nacional, especialmente en relación a la Cuestión Malvinas y a los temas del Atlántico Sur", refirió el funcionario de la Cancillería.

Como ejemplo de ello, mencionó que durante la actual gestión "no solo no se derogó ninguna ley, sino que se aprobó una ley que aumentó bajo actualización las sanciones para la pesca ilegal", además se decidió discontinuar el trabajo de la Subcomisión de Pesca, que el "macrismo intentó actualizar después de muchos años de no funcionar" y que le permitía al Reino Unido "tener acceso a informes argentinos sobre el stock de los recursos ictícolas en el Atlántico Sur".

"Esa es una información muy sensible, muy importante", subrayó el secretario, quien también rescató la decisión de la actual administración de avanzar "en la aplicación de sanciones a las empresas que realizan actividades hidrocarburíferas" en Malvinas.

Carmona resumió el giro del Gobierno de Fernández en relación al reclamo soberano sobre Islas Malvinas y a la defensa de sus recursos naturales, al señalar: "podemos decir que Foradori-Duncan en los aspectos vinculados al Atlántico Sur es letra muerta, no tiene consecuencias en función en las decisiones que ha tomado nuestro gobierno".

También recordó que en el pacto firmado en 2016 por los entonces vicecancilleres de Argentina y del Reino Unido "se previa un vuelo entre Malvinas y San Pablo (Brasil) cuya autorización por parte de Argentina fue la pretensión histórica del Reino Unido, en virtud de que es un vuelo que permite el cambio de tripulaciones de justamente quienes realizan actividades ilegales de aprovechamiento de los recursos naturales".

"Ese vuelo -continuó- también ha sido dejado sin efecto por nuestro gobierno en un paso muy importante, porque creemos que los vuelos que la Argentina autorice deben ser los vuelos que vinculan de manera concreta y regular las islas con el territorio continental argentino".

Así, concluyó Carmona, desde el Gobierno nacional "hemos ido desactivando las bombas que había dejado activadas en materia de política exterior la gestión anterior". (Télam)