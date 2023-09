El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, consideró hoy que la postura de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en torno a las Islas Malvinas “amenaza la soberanía nacional” e implica una "total ignorancia del régimen constitucional argentino”.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, en las que consideró "muy graves" las declaraciones realizadas por Diana Mondino, presentada como posible ministra de Relaciones Exteriores en un hipotético gobierno de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Mondino y Milei

"Por un lado plantea el reconocimiento a los isleños con total ignorancia del régimen constitucional argentino y, con sus afirmaciones, da lugar a un presunto derecho de autodeterminación que la Argentina y la comunidad internacional rechazan”, advirtió Carmona al referirse a los dichos de Diana Mondino.

Carmona explicó que “la Argentina reconoce los derechos de los isleños como habitantes del territorio nacional, como los que tiene cualquier habitante”.

“Esta ignorancia -continuó Carmona- se suma también a la ignorancia que contiene la afirmación de que lo de Malvinas se resuelve con un modelo del tipo Hong Kong, haciendo referencia a la recuperación de Hong Kong por parte de China”.

Islas Malvinas

El funcionario argumentó que “se desconoce así todo el esfuerzo que hizo la Argentina de negociación con el Reino Unido entre 1966 y 1982", un proceso que, así, "es ignorado por los representantes de La Libertad Avanza”.

Carmona también apuntó que la postura de los libertarios también implica “una ignorancia de la Constitución Argentina y de las resoluciones de Naciones Unidas" y "pone en riesgo la soberanía nacional".

"Rechazamos categóricamente” esa posición, subrayó el funcionario, quien expresó que se trata de “un alineamiento ideológico con el agresor imperialista”.

Islas Malvinas

También expresó que “es la aceptación de que poco más de 3 mil isleños impongan sus deseos sobre más de 46 millones de argentinos”.

“Esto -concluyó- está expresando una amenaza a la soberanía y que se eche por la borda 190 años de posiciones coherentes en materia diplomática y en políticas de Estado”.

En declaraciones al periódico británico The Telegraph, la integrante del espacio de La Libertad Avanza, al referirse a los habitantes de las Islas Malvinas, planteó que "no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie" y agregó: "Ya no se pueden imponer decisiones; eso tiene que terminar". (Télam)