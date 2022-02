El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, apuntó hoy contra el Reino Unido por "mostrar una versión edulcorada" de lo que sucede en torno a las islas Malvinas ya que "no se habla de lo que se tiene que hablar", y acusó al Gobierno británico de incumplir lo que dice el derecho internacional y tener una postura "belicista".

"El Reino Unido trata de mostrar una versión edulcorada de lo que ocurre en relación con Malvinas. No me refiero solo a la posición expresada por la embajadora británica en la entrevista, me refiero al posicionamiento que en los ámbitos internacionales, en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y otros foros, lleva adelante", agregó.

En ese sentido y en declaraciones a C5N, el funcionario apuntó que "plantean una suerte de isla de fantasía, donde pareciera estar todo bien, todo en orden y donde no se habla lo que se tiene que hablar".

La embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes, dio una entrevista con el diario Clarín este finde semana, donde llamó a "homenajear a los caídos de ambos lados", en referencia a los fallecidos durante la guerra de Malvinas de 1982, y remarcó la importancia de "defender el derecho de los isleños a la autodeterminación".

Al respecto, Carmona expresó que "la realidad dista mucho de esta perspectiva fantasiosa, estamos ante un incumplimiento sistemático por parte del Reino Unido del derecho internacional. El Reino Unido está obligado a negociar y esto no lo dice Argentina sino Naciones Unidas a través de múltiples resoluciones de Asamblea General".

Y señaló que "si hay un derecho de autodeterminación que corresponde es el del pueblo argentino, que fue desposeído en 1833, hace 189 años, por la fuerza, de la legitima que Argentina sostenía de las Islas Malvinas".

Además, destacó que las palabras de la embajadora británica "no reflejan" la situación en la que se encuentra el vínculo entre Reino Unido y Argentina, donde hay un "alto nivel de belicismo" por parte del "gobierno británico y sus principales referentes".

En ese sentido, recordó las palabras del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en diciembre del año pasado, que "tuvo expresiones muy subidas de tono, belicistas, descalificatorias hacia Argentina".

“Después de todo, 2021 fue el año en el que incluso la Federación Internacional de Tenis de Mesa reconoció, ante las ruidosas protestas de algunos, la soberanía inviolable de los jugadores de tenis de mesa de las Falkland”, expresó Johnson en su tradicional discurso de fin de año.

Carmona también rememoró el momento en que el ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, "trató a la Argentina con palabras que son irreproducibles sobre un supuesto belicismo de un país que ha apostado a la paz", cuando éste describió como "matones" a los argentinos, durante su discurso en el festejo del Día de Margaret Thatcher en enero. (Télam)