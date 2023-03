El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, recordó hoy que el canciller del gobierno de Cambiemos Jorge Faurie ejecutó "obedientemente la "agenda omnicomprensiva" del pacto Foradori-Duncan que otorgaba a Gran Bretaña concesiones en el reclamo argentino de soberanía de Malvinas, al referirse a una nota publicada en el matutino La Nación, en la cual el exfuncionario criticaba la cancelación de ese acuerdo que fue anunciada esta semana por el Gobierno nacional.

"Si salimos con nacionalismo, vamos muy mal", señaló Faurie en una publicación de La Nación que Carmona posteó en su cuenta de la red social Twitter.

"Verán que no es cuestión de ser o no nacionalista, sino de estar a favor o en contra de los intereses argentinos. Está claro de que lado está Faurie", apuntó Carmona en un extenso hilo, en el cual recordó además que en la gestión de Mauricio Macri "el Instituto Antártico Argentino firmó MOU de cooperación antártica con el British Antartic Survey".

"Sabía que esa institución opera con registro y bandera ilegal de Malvinas en sus buques y aeronaves, no con bandera de un Estado parte del Tratado Antártico. Aún así (Faurie) ordenó firmar y ejecutar. Nuestra diplomacia impidió el daño que habría causado la operación de barcos y aviones argentinos convalidando el uso de registro y bandera ilegal. Nuestra gestión, tras intimar a modificar esa situación y por negativa de Reino Unido (RU) lo dejó sin efecto", apuntó.

Para Carmona, "Faurie puso en marcha con el Reino Unido en el marco de Foradori-Duncan, la Subcomisión de Pesca del Atlántico Sur que entregó a los británicos los inventarios de stocks pesqueros para que la potencia colonial siga expoliando los recursos pesqueros argentinos".

"El calamar, la merluza, el langostino y otras especies que son ilegalmente depredadas por el RU en Malvinas lo han hecho con la complicidad de Faurie y sus secuaces. Nosotros dejamos sin efecto la participación de la Argentina en esa subcomisión", remarcó.

Y señaló que "la gestión Faurie habilitó por una Minuta de una reunión bilateral el vuelo Malvinas-San Pablo, dejando de lado el histórico objetivo de todas las gestiones anteriores de restablecer el vuelo Malvinas-territorio continental argentino".

"Tal medida posibilitaría el recambio de tripulaciones de pesqueros y de exploración petrolera que operan ilegalmente en Malvinas, y de personal militar. Tras negativas de RU al vuelo directo lo dejamos sin efecto ya que solo servía para consolidar el interés colonial", observó .

Carmona agregó que "en la misma línea de entrega y genuflexión ante los intereses foráneos, Faurie declaró ante los reyes de Noruega que la Antártida es patrimonio común de la humanidad, defeccionando de la reivindicación de soberanía sobre el sector antártico argentino.

"Ese instrumento perverso del Comunicado Foradori-Duncan que Faurie buscó ejecutar seguía en pie hasta ayer, con el compromiso de "remover los obstáculos para el crecimiento económico de las islas" usurpadas por el RU y otras barbaridades de ese tipo. Eso dimos ayer por terminado", señaló.

En ese sentido, aportó que "todo lo concedido por Faurie ha sido a cambio de nada, porque el Reino Unido no solo no modificó la relación de las condiciones de vinculación de las islas con nuestro territorio continental sino que impuso su política de no hablar sobre la soberanía".

"Está claro de que lado quedaron Macri, Malcorra, Foradori y Faurie, del lado de los poquitos que están dispuestos a cambiar las islas por halagos de una potencia colonial y, en el mejor de los casos, por vacunas. Para nosotros en cambio", puntualizó.

El canciller Santiago Cafiero le notificó el jueves pasado a su par británico, James Cleverly, el fin del pacto Foradori-Duncan, un documento que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

por medio de ese acuerdo se le intentó garantizar al Reino Unido "la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago", recordó la cartera que conduce Cafiero.

Y añadió: "Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se lo hizo trascender como `comunicado conjunto´ para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo". (Télam)