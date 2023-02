La ex asesora de la Jefatura de Gabinete Carmela Moreau aseguró que "Cristina (Kirchner) se equivocó con Alberto (Fernández)", ya que "eligió a una persona a la que le quedo grande el cargo". La ex funcionaria, quien esta semana renunció a su cargo, indicó que su referente política es la Vicepresidenta pero hizo una salvedad

"En ese momento expresé mi descontento, lo cual en política es mala palabra por la tendencia encajar", recordó. Entrevistada por Cristina Pérez en Radio Rivadavia, Moreau apuntó también contra su ex pareja y flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien asumió en su nuevo cargo el día que ella dimitió. "Vienede manejar la AFI, estos son los excesos de poder", cuestionó Moreau, quien, en paralelo, calificó que el Gobierno incurre en el "amiguismo", algo que definió como "un defecto que tiene toda la política en general y una crisis que está presente en todos los partidos tradicionales". En ese sentido, cuestionó el nombramiento de Ana Clara Alberdi como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. "Yo hice público mi descontento con quien quedo al frente la AFI porque no tiene créditos políticos ni técnicos", remarcó. Además, atribuyó esa decisión de Alberto Fernández "para conservar espacios de poder" y dijo que se trata de "algo de la política que es sumamente desatinado". Para reforzar sus críticas, Moreau evocó al ex canciller Felipe Solá, quien abandonó el gobierno en septiembre de 2021. "Él le hizo una advertencia (al Presidente) cuando se fue. Le sugirió que para que su gobierno prospere hay que dar con funcionarios que den la talla no tus amigos", y que todos los partidos tienen tendencia "al amiguismo, el nepotismo y las relaciones personales para decidir cargos de poder".. Defensa a Máximo Kirchner y el pedido de la candidatura de Cristina. Carmela Moreau, por otro lado, salió de defensa del diputado Máximo Kirchner, referente de La Cámpora y titular del PJ Bonaerense, de quien destacó su carrera política

"Quienes son hijos de dirigentes políticos, como yo, siempre estamos estigmatizados por lo bueno y por lo malo (…) pero Máximo es hijo de presidentes y su notoriedad es mucha más que la de otros", opinó. Por otro lado, la hija del diputado Leopoldo Moreau y hermana de la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, comentó que su deseo es que Cristina Kirchner sea la candidata a presidenta del Frente de Todos (FdT)

"Fue la mejor presidenta de la historia de los argentinos", justificó sobre la actual vicepresidenta. MCD/SPC NA