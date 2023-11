La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reafirmó hoy que hay que "respetar" la voluntad popular tras la victoria de Javier Milei en el balotaje del domingo, y sostuvo que cuando asuma el presidente electo le solicitará una audiencia para que se entere "cómo" trabajan y "qué" necesitan.

"El pueblo votó a una persona en la que nosotros no creemos, pero como el soberano votó, el respeto hay que tenerlo. Tenemos que seguir trabajando y luchando cuando Javier Milei tome el mando real le vamos a pedir, como les hemos pedido a todos los presidentes. Queremos una audiencia para que se entere cómo trabajamos y que necesitamos", señaló Carlotto esta mañana en declaraciones a Radio Delta FM 90.3.

La titular de la organización de derechos humamos expresó que ya pasaron por otras épocas peores: "Peleamos durante la dictadura, y ahora con el reconocimiento nacional e internacional, vamos a pasar esta etapa que es una de las tantas malas que pasamos", señaló.

Abuelas en la ESMA

En ese sentido, la dirigente de la emblemática entidad defensora de los derechos humanos aseguró que a Abuelas "no le van a fallar las tareas porque se elija un presidente extraño".

Además, Carlotto dijo estar a la expectativa de la reunión que tendrá lugar hoy entre la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y quien será su sucesora, Victoria Villarruel.

"No me la puedo imaginar. Son dos personas inteligentes, Cristina ya sabemos quién es, y a Victoria le encanta hablar mal de mí, pero no me afecta porque ya pasó. Lo más importante es sostener el espacio que tiene Abuelas para que no se cierre. También queremos que siga funcionando la Secretaría de Derechos Humanos, y que la ex ESMA sea respetada como espacio porque fue reconocida por la Unesco", destacó.

Villarruel en la Legislatura

Al respecto, Carlotto sostuvo que Victoria Villarruel "no va a poder cerrar la exESMA, porque es un monumento histórico internacional", y porque el trabajo que los organismos de derechos humamos desarrollan allí "es garantía para que no se toquen".

En tanto, Carlotto recordó que las Abuelas "hemos luchado contra lo peor, contra las armas que nos apuntaban en la plaza, contra las corridas y las ofensas", además, en estos 45 años, "hemos traído nietos del exterior, y conseguido estrategias sanas para que los nietos conozcan su identidad".

El domingo pasado, con el resultado del balotaje, "me dormí angustiada, con mi nieta llorando en mis brazos, y al otro día me desperté fresca", concluyó. (Télam)