La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quiere "borrar la historia" cuando propone que el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar, debería funcionar como una institución educativa.

"Lo que (Villarruel) quiere es borrar la historia. Y la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino", expresó Carlotto en declaraciones a la radio online FutuRock.

Desde la ciudad de Córdoba, donde mantuvo este lunes una reunión con el gobernador Juan Schiaretti, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó que Villarruel "es una mujer desquiciada" que "se cree que es una reina que puede borrar todo y poner lo que ella quiere".

La abogada negacionista de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura cívico militar volvió a genera una fuerte polémica durante una entrevista concedida al canal TN.

"Un predio como la ESMA, que tiene una 17 hectáreas, podría ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos", sostuvo la postulante de LLA.

Villarruel, además, llamó a "tener una visión amplía de los derechos humanos", insistió en que las personas que "murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó" no son victimas y llamó a "revisar" las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.

Para Carlotto, la compañera de fórmula del candidato presidencial Javier Milei "está hablando pavadas" porque el predio de la exESMA "es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina".

"Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. En mi opinión, que diga las payasadas que quiera. Nos gastemos tiempo en esta persona. No voy a perder un minuto de mi vida", comentó.

El 19 de septiembre último la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó al Museo Sitio de Memoria ESMA en su lista del Patrimonio Mundial, al declararlo un lugar con un "valor universal excepcional".

Días atrás, con motivo del debate televisivo que protagonizó con el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, la postulante de LLA había reivindicado el rol represivo que tuvo durante la última dictadura cívico-militar el exoficial del Ejército Juan Daniel Amelong, condenado a tres cadenas perpetuas y otras dos sentencias de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario.

Amelong formó parte de los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, fue condenado a tres cadenas perpetuas, tiene una sentencia por 10 años y una quinta por la sustracción de los mellizos Valenzuela Negro, y además se encuentra procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.

En esa ocasión, Villarruel se negó a contestar si estaba de acuerdo con sancionar una amnistía para los represores, reiteró que no hubo 30.000 desaparecidos, y sostuvo que "hubo víctimas del terrorismo de Montoneros y el Ejército de Revolucionario del Pueblo (ERP)", durante los años '70.

(Télam)