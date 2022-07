El ex intendente porteño Carlos Grosso apeló el rechazo a su pedido para declarar prescripta una causa en la que está acusado por la venta irregular de una plaza pública junto a, entre otros, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El expediente, en el que también estuvo bajo investigación el ex presidente Carlos Menem hasta su muerte, se trata de la venta de la plaza Salvador María del Carril, frente a la estación de trenes de Retiro, a un grupo empresario por 400 mil dólares, un valor ínfimo respecto de su precio de mercado. Dos semanas atrás, el Tribunal Oral Federal número siete había resuelto "no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, introducido por la defensa de Carlos Alfredo Grosso". Pero el ex intendente apeló esa decisión argumentando que "si bien las resoluciones que rechazan la prescripción de la acción penal no constituyen sentencia definitiva, corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría frustrar el derecho federal invocado acarreando perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior". Los abogados Julián Schettini y Germán Camps, defensores de Grosso, recordaron que ya habían pedido la prescripción de la causa en 2018, cuando ya habían pasado 26 años desde el inicio del expediente. "Transcurrieron casi cuatro años desde aquel planteo. El hecho de que hubieran transcurrido cuatro años de proceso, en los que la causa estuvo en manos de este Tribunal Oral, justifica sin dudas realizar un nuevo planteo, pues no puede negarse que el tiempo transcurrido equivale casi a la mitad del máximo de pena prevista para el delito que es objeto de enjuiciamiento en estas actuaciones", sostuvieron. Además, advirtieron que la decisión de mantener abierta la investigación pese a las tres décadas de tramitación "tuvo en cuenta el deber del Estado Argentino en perseguir los delitos de corrupción asumido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, pese a que la misma fue incorporada al derecho interno con posterioridad a los hechos que son materia de enjuiciamiento en estas actuaciones". Además de Grosso y Cavallo, deberán comparecer en juicio el también ex intendente porteño Saúl Bouer, María Fernanda Márquez Miranda –ex Directora Dominial Registral de la Administración de Inmuebles Fiscales del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación- y Luis Herminio Villamil, como comprador en representación de la firma "Nuevo Retiro SA". La apelación fue dirigida hacia la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, que será en definitiva el que resolverá si el proceso sigue adelante o no

