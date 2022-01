El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, afirmó hoy que la Corte Suprema debe "ponerse los pantalones largos" y criticó al Poder Judicial, al considerar que debe "hacer una autocrítica" porque "también es parte del problema".

"La Corte tiene que ponerse los pantalones largos y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La Justicia también es parte del problema en Argentina, tiene que hacer una autocrítica", señaló Acuña en diálogo con El Destape Radio.

El dirigente del gremio que agrupa a los trabajadores de las estaciones de servicio remarcó que "la CGT nunca participó de ninguna reunión en la que se proponga una movilización", en relación a la convocatoria para la marcha frente a la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero.

"Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo" de esa concentración, dijo Acuña sobre la posición de la CGT en relación a esa convocatoria, a la que sí adherirá la CTA conducida por Hugo Yasky.

En torno a la denuncia sobre una mesa judicial bonaerense que se conoció a partir de la difusión de videos en los cuales el exministro de Trabajo Marcelo Villegas expresaba su deseo de contar con "una Gestapo" para accionar contra los gremios, Acuña consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal "no puede desentenderse de ese tema".

"La reunión fue en el Banco Provincia, así que no jodamos. No me imaginaba semejante estructura de un Gobierno para perseguir a dirigentes gremiales", enfatizó.

(Télam)