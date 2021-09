La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró hoy que "no permitirá" agresiones e instó "a decir basta" ante las actitudes "despectivas hacia la mujer", al referirse a los dichos que el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias formuló contra su persona.

"Tengo la obligación de pararme, no dejarme insultar y hacerme respetar. Puede gustar más o menos lo que hago como funcionaria y es aceptable y discutible. Pero cuando la cosa va a lo personal, ahí no me voy a callar, no voy a permitir que me agredan por la condición sexual", señaló Carignano en declaraciones a Radio La Red.

Iglesias había respondido un tuit de @gustlib que escribió "explícame cómo saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país", en referencia la Directora Nacional de Migraciones.

"La echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno", le respondió Iglesias, quien ya había sido denunciado ante las autoridades de la Cámara de Diputados por dichos previos contra mujeres.

"Pensar que puedo acceder a un cargo solamente porque hago favores sexuales a un hombre, como lo expresó un diputado nacional, genera violencia. No quiero que mi hijo salga como Fernando Iglesias y no quiero que mis dos hijas vivan las agresiones que vivan un montón de mujeres. Entonces tengo la obligación de hacerme respetar a mi y a todas", remarcó la directora.

Y en ese sentido, agregó: "Lo peor es que es un funcionario político y es un candidato".

"Respeto muchísimos a (la exgobernadora) María Eugenia Vidal. Ella llegó ahí por sus capacidades, yo quiero saber cómo piensa ella sobre lo que piensa su compañero de fórmula sobre las mujeres que llegamos por hacer favores sexuales", aseveró.

Ayer la directora Nacional de Migraciones había calificado de "misógino" al diputado Iglesias en su cuenta de Twitter.

"@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista", dijo Carignano.

Poco después Iglesias respondió a través de la misma red social y señaló: "A mi no me parece indigno un trabajo en un solarium. ¿Por qué habría de serlo? Me parece un trabajo indigno el que estás haciendo como directora de migraciones". (Télam)