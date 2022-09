El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que el desdoblamiento electoral en esa provincia, previsto para 2023 se corresponde con “una cuestión Constitucional” que establece que las elecciones generales a gobernador “sean separadas” a los comicios presidenciales, y descartó “una especulación política” en este tema.

“Me sorprende el cúmulo de interpretaciones capciosas respecto a las elecciones del año 2023. Nuestra provincia del Chaco, en virtud de lo que establece la Constitución Provincial, debe convocar a elecciones generales 90 días antes de la expiración del mandato, en forma separada de las elecciones presidenciales”, explicó Capitanich en una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Al respecto, profundizó: “Esto no lo inventé yo. Surge de la Constitución Provincial, reformada en el año 1994. En la Sección Segunda, Capítulo único, de la Constitución Provincial está establecido el ‘Derecho electoral’”.

“El inciso 7 del artículo 90, dice: ‘Las elecciones provinciales y municipales se harán en forma separada de las presidenciales”, precisó el gobernador de Chaco, donde las elecciones generales provinciales se realizarían el 17 de septiembre del año próximo.

MIRÁ TAMBIÉN El Enacom entregará tablets en Junín

El mandatario peronista, que motoriza la Liga de Gobernadores, señaló que “de la normativa vigente, se desprende que la decisión de realizar la elección provincial o municipal separada de la presidencial no depende de la decisión del Poder Ejecutivo, sino que está establecida en la considerada ‘Ley madre de Leyes”.

Elecciones

Asimismo, advirtió que “cuando no existe prohibición constitucional, como en las elecciones legislativas, unificamos el calendario. Siempre lo hice”, remarcó.

MIRÁ TAMBIÉN Senador chubutense del PRO afirmó que Gerardo Morales se comprometió a que la UCR no avalará eliminación de las PASO

Respecto a la realización de las PASO en Chaco, Capitanich sostuvo que “la provincia tiene una ley que puede o no ser modificada en el transcurso de este año. No depende de mi voluntad, si no de la voluntad de los legisladores”, manifestó.

El gobernador chaqueño aseguró que “esto no se trata de una especulación política. Especular políticamente no es mi esencia. Me limito a responder con la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio”, concluyó.

Las PASO provinciales se podrían realizar el domingo 2 de julio de 2023, según la normativa vigente que establece que debe ser 75 días antes de las generales. (Télam)