El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la "líder del espacio" del Frente de Todos y dijo que, en caso de que no se presente como precandidata a la presidencia, "hay que pensar en unas primarias que fortalezcan" a la coalición oficialista.

"Cristina es la líder del espacio, que juegue es una decisión que debe tomar ella. El proceso electoral está en ciernes y la estrategia electoral se debe dividir en PASO, generales y ballotage. Hay que definir si vamos con lista única o no, si no es Cristina (la candidata) hay que pensar en unas primarias que fortalezcan al Frente de Todos", afirmó el gobernador en declaraciones a la radio on line FutuRock.

Asimismo, expresó que en las PASO se dará una "lógica de tercios", pero que luego las elecciones generales van a tender a "una polarización constante" y que va a regir una lógica binaria.

"La verdad (que Cristina juegue) es una decisión que debe tomar ella en lo personal", insistió el mandatario provincial.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina envía un cargamento de ayuda sanitaria para los damnificados por terremoto en Siria

"Cristina es la líder del FdT y es quien galvaniza el voto del espacio por múltiples razones, puede ocurrir que su decisión sea no competir, naturalmente si ella compite es fórmula única", sostuvo.

Asimismo, el gobernador recordó que "Cristina y Perón nunca perdieron una elección como candidatos a presidente".

"Tenemos que expresar la rebeldía, los problemas de la justicia social existente y motorizar una nueva épica en la construcción de un nuevo estilo como país", concluyó.

(Télam)