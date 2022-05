El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que los integrantes del Frente de Todos (FdT) deben "escucharse entre todos” porque "el país requiere un gran consenso político, económico y social".

"Yo recomiendo a todos que nos escuchemos entre todos porque la Argentina requiere un gran consenso político, económico y social para cumplir objetivos que nos permitan resolver los problemas en un mundo de mucha incertidumbre, volatilidad y en crisis", dijo Capitanich en declaraciones a radio Nacional.

"Recomiendo que nos escuchemos entre todos", insistió, horas antes de la visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Chaco para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y disertar sobre ‘Estado, poder y sociedad’.

En ese marco, señaló que "los que objetivamente tenemos otra visión a los libertarios tenemos que unir voluntades porque la dispersión de las voluntades de los que creemos en que el Estado es capaz de regular adecuadamente a las instituciones de la economía, solo beneficia a los que no les importa nada y solo quieren el bienestar individual de unos pocos”.

Por otra parte, Capitanich se refirió a los espacios opositores: "Si uno analiza el caso de Cristina Fernández, es de estudio. Cuando no habla, la critican por su silencio, y cuando lo hace, la critican por lo que dice. Hay que generar una capacidad de consenso que involucre a todos".

"No hay que hacerle el juego a los que están en contra de nuestro Gobierno. No podemos estar opinando de cada frase y hacer una interpretación de cada una de las frases. No podemos entrar siempre en el juego dialéctico tramposo de las voces opositoras a las que les conviene que las instituciones no funcionen", remató.

Sobre la ponencia de Cristina Kirchner de esta tarde, el mandatario chaqueño dijo que "es muy importante su visión por su experiencia y en su carácter de vicepresidenta. Es un gran aporte en estos tiempos para la democracia y el debate que hay en el mundo".

"Es muy importante su visión en el debate de estos temas para la democracia porque a nivel mundial estamos transitando un momento en que la mutación del modelo liberal clásico con mayor prescindencia del Estado al modelo neoliberal que se apropia del Estado para dar mayores beneficios a los que más tienen y excluir los derechos de las mayorías está dando paso a un debate sobre el anarcocapitalismo y, en ese sentido, el debate se da por izquierda y derecha", agregó.

La Vicepresidenta se presentará a las 17 en la ciudad de Resistencia, donde hablará y recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). (Télam)