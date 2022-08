El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo hoy que para "seguir construyendo el país que nos merecemos" se necesita "un pueblo unido", con "conciencia nacional, popular y democrática" y abogó por una comunidad "capaz de defender sus derechos", al encabezar la apertura del segundo Congreso provincial del Frente de Todos en la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña.

"Necesitamos una fuerza de gran convicción, con capacidad de debate interno y que sea capaz de defender nuestras banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social", expresó el mandatario provincial y en un claro mensaje a la militancia llamó a "trabajar con fuerza y entusiasmo para construir la Argentina que nos merecemos".

En el encuentro, que se hizo en las instalaciones de la Universidad del Chaco Austral (Uncaus) de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se avanzó en el proceso de institucionalización del FDT, con la conformación de las juntas municipales, mientras que las diez comisiones del congreso trabajaron en diferentes temáticas, según un comunicado partidario.

"Parece que muchas veces nos resignamos a aquellos que son capaces de cercenar nuestros derechos. No vamos a ganar las próximas elecciones pareciéndonos más a los conservadores. No vamos a vencer si a través del consensualismo extremo pretendemos una propuesta electoral que satisfaga a los enemigos sistemáticos de nuestro pueblo", evaluó

Y en ese sentido, remarcó: "Vamos a ganar las elecciones si somos capaces de defender un proyecto político con las convicciones de siempre".

Al referirse a la situación nacional, el gobernador remarcó que "queremos estabilidad cambiaria, estabilidad macroeconómica, más inversiones, más empleos de calidad, pero no en base a la explotación laboral y la informalidad"

"No queremos salarios de hambre, ni injusticia social. Sabemos muy bien que el horizonte de Argentina es un horizonte de producción. No me cabe la menor duda que el país se encamina a ser una potencia alimentaria, energética, tecnológica, turística, minera, de base industrial con valor agregado. Allí estamos nosotros", subrayó el mandatario.

En esa línea, Capitanich destacó que en Chaco "lo tenemos claro y estamos orgullosos de haber logrado en nuestros tres períodos de gobierno constitucional, 5,7% anual acumulativo del Producto Bruto Geográfico".

Asimismo, advirtió que Argentina "tiene un problema duro por transitar entre 2022 y 2024 respecto a la restricción externa, a los embates del sistema financiero y a los ataques especulativos".

"Ahí es donde tenemos que estar unidos para mantener más firmes que nunca nuestras convicciones, para no ceder frente a la extorsión de los grupos financieros, para proteger el empleo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país", observó.

Capitanich también se refirió al rol de la justicia al expresar que "así como queremos un sistema autónomo e independiente del poder político y del poder corporativo que maneja fiscales y jueces al antojo de sus intereses".

"Queremos una democracia social, no formal. Para nosotros, desde el peronismo siempre y con el respeto que implica la integración de este frente. Decimos que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un único interés: el del pueblo", enfatizó al parafrasear a Juan Domingo Perón.

En abril, Chaco se convirtió en el primer distrito del país en institucionalizar el Frente de Todos con una estructura orgánica que incluye un Congreso Provincial, un Comité Ejecutivo con representación igualitaria, un Consejo Provincial y una Junta Municipal, con el objetivo de promover el debate interno, garantizar la pluralidad de voces y evitar la dispersión política, sostuvo el parte de prensa. (Télam)