El primer debate obligatorio de candidatos a la gobernación de Mendoza, establecido por ley, se realizaba esta noche en el centro cultural Julio Le Parc, de cara a las elecciones provinciales fijadas para el domingo 24 de septiembre.

Participaban los postulantes Alfredo Cornejo, por Cambia Mendoza; Omar De Marchi, La Unión Mendocina; Omar Parisi, del Frente Elegí; Mario Vadillo, del Partido Verde; y Lautaro Jiménez por el Frente de Izquierda.

El Debate Único, Público y Obligatorio (DUPO) era moderado por periodistas mendocinos y allí los candidatos deben presentar cuáles son sus propuestas para los próximos cuatro años.

Se trata de una exposición de ideas ya que no hay confrontación entre los candidatos y los cinco tópicos elegidos para exponer son Seguridad y Justicia, Institucionalidad y Participación Ciudadana, Servicios Públicos, Educación y Desarrollo Económico.

El debate que comenzó con el tópico Seguridad y Justicia fue abierto por el candidato Lautaro Jimenez, quien afirmó que "la inseguridad viene desde arriba y ha llegado a la cúpula de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Tenemos que avanzar con los juicios por jurado y la elección directa de jueces y fiscales".

Por su parte Omar Parisi recordó el femicidio de la joven Florencia Romano y el no accionar del 911 ante un llamado de un vecino solicitando auxilio.

"Tanto Cornejo como De Marchi protegían al ministro de Seguridad en la Legislatura. Pasaron tres años y seguimos igual. La propuesta es un 911 que sirva, la mejor paritaria provincial, justicia que no este digitada y no más atentados a una fiscal. Esto no puede pasar", sostuvo en referencia a la fiscal Claudia Ríos.

En tanto, Alfredo Cornejo dijo que cuando fue gobernador "hicimos serias reformas en la justicia y la seguridad" y destacó que "en un año metimos presas a dos mil personas violentas y eso bajó el homicidio y el robo agravado con armas. Esa es la herramienta para combatir el resto de los delitos: la prisión efectiva".

Mientras que Omar De Marchi destacó que "nosotros queremos ver bien a Mendoza y con la situación de la seguridad y la justicia es imposible porque hay corrupción. Se manipularon decisiones del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces amigos y la seguridad también está invadida por la política".

Mario Vadillo propuso que “tanto la seguridad pública como privada trabajen en forma conjunta para combatir el delito. Necesitamos que los policías estén bien remunerados y con equipamiento" y sostuvo que "los barrios de Mendoza están abandonados".

El segundo bloque del debate es el que está destinado a los candidatos y candidatas a la Vicegobernación, donde el tema que se abordaba es Institucionalidad y Participación Ciudadana.

Se trata Hebe Casado, por Cambia Mendoza; Daniel Orozco de La Unión Mendocina, Lucas Ilardo, Frente Elegí, Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde y Noelia Barbeito por el Frente de Izquierda.

El conclave comenzó a las 20 y son cinco bloques, y una vez concluidas todas las exposiciones los candidatos responderán preguntas de los moderadores mientras al concluir cada aspirante tendrá un minuto para enviar el último mensaje, informaron desde la Junta Electoral de Mendoza, la encargada de organizar el encuentro.

La provincia de Mendoza tendrá sus elecciones el 24 de septiembre, cuando con boleta única de papel cerca de un millón y medio de personas podrán votar fórmula a la gobernación, renovar la mitad de los integrantes de las cámaras legislativas con 19 senadores y 24 diputados provinciales e intendentes y concejales en once municipios que no desdoblaron sus comicios locales.

Además de consagrar al sucesor del gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza), habrá elecciones municipales en la capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, mientras otras siete comunas que tuvieron sus PASO en abril eligieron sus autoridades municipales el 3 de septiembre.

El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4.350 mesas, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial. (Télam)