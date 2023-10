Los candidatos a intendentes de La Plata, Julio Alak (Unión por la Patria, UxP), Julio Garro (Juntos por el Cambio, JxC), Luciano Guma (La Libertad Avanza, LLA) y Luana Simioni (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) expusieron sus principales proyectos para la capital bonaerense durante un debate local organizado por el Colegio de la Abogacía de La Plata, el Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Poder Ciudadano.

En el encuentro, que se desarrolló anoche en el Colegio ubicado en las calles 13 entre 48 y 49, los postulantes desarrollaron sus ideas en materia de desarrollo económico, social y medio ambiente.

En ese marco, Alak -que condujo los destinos de la ciudad entre 1991 y 2007- propuso desarrollar el Plan Estratégico La Plata 2030, que “a través de diez ejes, 40 programas y 210 proyectos elaborados con 10.000 vecinos y la UNLP" permitirán "reconstruir una ciudad en decadencia, para convertirla en la gran capital de la producción, el trabajo, la cultura y el conocimiento”.

El ministro de Justicia bonaerense criticó la situación en la que se encuentra la capital provincial y aseguró que “la ciudad está muy mal, presenta un preocupante estancamiento económico y el espacio público deteriorado, producto de la decadencia experimentada desde hace varios años”.

Luego, subrayó la necesidad de "mejorar la calidad de vida de los platenses", destacó tener un plan estratégico para revertir el "enorme déficit de infraestructura que padece la ciudad, en donde hay 7.000 cuadras de tierra" y prometió "un mega plan de pavimentación e iluminación".

Luego recordó las obras que se hicieron durante su gestión al frente del palacio comunal, como las torres de la Catedral, el Parque Ecológico, el Estadio Único, la autopista La Plata-Buenos y el anillo de Circunvalación del casco fundacional.

En tanto, el actual jefe comunal Julio Garro, manifestó que "es mucho lo que está en juego en esta elección", en la que se elige "qué rumbo queremos para la ciudad: si volver al pasado que nos llevó a nuestros peores momentos; si arriesgamos a una aventura incierta o si vamos para adelante y continuamos trabajando para mejorarla y continuar con lo que sigue”.

Planteó como metas de gestión “llevar más servicios a los barrios, implementar la Policía de la ciudad, realizar la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas para que todos los barrios estén más protegidos frente a eventos climáticos, y extender el plan de obras de agua y cloacas a cada localidad”.

A la vez, propuso "una ‘ciudad 15 minutos’, en la que no se necesario "moverse tanto en nuestros barrios por educación, comercio y medicinas" y se comprometió a "poner en funcionamiento el Banco Municipal para los que dan trabajo en la Ciudad".

A su turno, la candidata del FIT-U Simioni se refirió a la pobreza con foco en la deuda en cloacas y agua corriente en los barrios; propuso "reducir la jornada laboral a cinco días de seis horas para generar empleo genuino" y criticó que "cuatro de cada diez platenses no tienen acceso a la vivienda".

"La Plata no es una isla, si llegamos al 60% de pobreza infantil fue cumpliendo todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. No hay perspectiva para desarrollo económico ni para el país ni para la ciudad y seguimos atados a una deuda que es ilegítima e ilegal. En La Plata, el ajuste tiene un rostro concreto: el 35% de los platenses son pobres, la juventud no sabe lo que es trabajar con derechos y alquilar es casi imposible”, remarcó Simioni.

Finalmente, el libertario Guma cuestionó que "en materia económica y de generación de empleo la ciudad se encuentra en el séptimo subsuelo", destacó la necesidad de "generar inversión privada" e indicó que "la mayor inversión presupuestaria en nuestro gobierno será para la seguridad".

"En materia de ambiente no vamos a promover más costos para el sector privado. Sí vamos a reducir costos a aquellos empresarios que produzcan sin contaminar", aclaró. (Télam)