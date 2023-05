El precandidato a gobernador justicialista del Frente Elegí, Omar Parisi, quien es acompañado en la fórmula por el camporista Lucas Ilardo, presentó hoy una serie de propuestas electorales que tienen como objetivo que aproximadamente 200 mil mendocinos puedan regularizar la situación dominial de sus hogares, de cara a las PASO que se realizarán en la provincia el 11 de junio.

Según informaron voceros partidarios, en el marco de su proyecto sobre la "Revolución de la Vivienda", el precandidato a mandatario provincial por Ahora Peronismo en el frente Elegí lanzó una serie de propuestas para normalizar la situación de miles de hogares, y para ello trabajará en conjunto con los municipios para llevar tranquilidad a las personas que, teniendo casa, no pueden disponer legalmente de ella.

"Hoy en Mendoza más de 200 mil personas viven en hogares sin poseer el título de su propiedad. Esto implica que no pueden sacar un crédito hipotecario para mejorar su casa. Tampoco pueden disponer dejarle ese bien a sus hijos y viven con la incertidumbre de qué pasará con esa vivienda en el futuro. Además de la posibilidad de garantizar el acceso a los servicios básicos como agua o luz", señaló Parisi.

Y destacó: "No hablo solo de barrios populares, no hablo solo de casas entregadas por el Estado, no hablo solo de zonas rurales, esto pasa en barrios que forman parte de los grandes centros urbanos en el gran Mendoza, en el Este, en el valle de uco y en nuestro Sur provincial".

"Hablo de barrios completos desarrollados también por empresas privadas, barrios construidos por sistema de ayuda mutua, condominios privados que no están regularizados", continuó el precandidato.

Al respecto, marcó que "todos estas viviendas y lotes están bajo un riesgo de seguridad jurídica".

"Este tema está incluido en lo que he denominado la Revolución de la Vivienda y mí compromiso será que todas las áreas de gobierno en conjunto con los municipios avanzaremos convocando también a los desarrolladores privados, colegios profesionales y cámaras inmobiliarias pera solucionar este problema", indicó Parisi.

En ese sentido abogó "para que nunca más una familia mendocina que hizo el esfuerzo de comprar su lote o construir su casa viva la angustia de la incertidumbre sobre el futuro".

"Vamos a poner en marcha un Plan de Regularización Dominial. Este plan estará a cargo de un organismo interinstitucional, donde sumaremos a organismos públicos provinciales y municipales, con invitación a los colegios profesionales, que llevará a cabo la coordinación para resolver de manera simplificada la realización de obras de urbanización, acceso a los servicios básicos, mensuras y escrituración de tierras y viviendas sin protección legal", afirmó.

Este plan de regularización dominial de Parisi se presentó en el marco de la revolución de la vivienda que el peronismo planea para los próximos 4 años, donde -en caso de ganar las elecciones provinciales- buscará ser la gestión que más casas construya en la historia de la provincia.

Parisi competirá en las elecciones Primaras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la provincia de Mendoza contra las otras fórmulas del Frente Elegí, conformadas por Guillermo Carmona-Liliana Paponet, de Avanza Mendoza; Alfredo Guevara y Patricia Galván, por La Base, y Nicolás Guillén-Lorena Martín, de Rearmemos Mendoza.

Las primarias provinciales serán el 11 de junio y las generales provinciales el 24 de septiembre. (Télam)