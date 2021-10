El primer candidato a diputado nacional de la coalición Primero Santa Fe, Luis Contigiani, anunció hoy que decidió declinar su postulación al considerar que Jorge Boasso, quien aspira a senador nacional por ese espacio incurriera en "una situación grave" y "antidemocrática" al difundir los afiches suyos que exhiben a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una presidiaria.

"La estigmatización y la actitud antidemocrática que expresa ese afiche no se puede tolerar. No creo que ese sea el camino", dijo hoy Contigiani al anunciar su renuncia a la candidatura a diputado nacional por Primero Santa Fe.

El actual diputado y exministro de la Producción santafesino durante la gestión como gobernador del fallecido Miguel Lifschitz (Frente Progresista) tomó esa decisión luego de que se difundieran afiches que promueven la candidatura del radical Boasso, que muestran una fotografía de la vicepresidenta con traje de presidiaria y la leyenda "basta de corrupción K".

Es una campaña que posee una estética que sólo la pueden practicar gobiernos y pensamientos autoritarios. Nunca se puede dar eso en un marco del debate político democrático. Junto con eso va mi renuncia a la candidatura a diputado nacional", afirmó en declaraciones a la radio "LT8" de la ciudad de Rosario.

En ese sentido, agregó que "la estigmatización, la intolerancia, la actitud antidemocrática, antirrepublicana que expresa ese afiche no se puede convalidar".

La lista "Diferentes" que Boasso y Contigiani encabezaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 septiembre, se impuso sobre la otra nómina "Hagamos Santa Fe" en la disputa interna del espacio Primero Santa Fe.

Ambas reunieron 30.370 votos, equivalentes al 1,89% de los sufragios válidos, lo que le permitió a esta frente sortear el umbral del 1,5% establecido en la ley electoral para pasar a los comicios generales.

De origen radical y con un paso por la Federación Agraria Argentina (FAA), Contigiani resultó electo como diputado nacional por el Frente Progresista en los comicios legislativos de 2017.

Tras asumir su banca, Cotigiani conformó el monobloque del Partido Socialista, pero esa fuerza le quitó el apoyo tras su voto negativo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018.

Ahora buscaba renovar su banca junto al también radical Boasso, quien encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales.

Boasso fue varias veces concejal de Rosario y acompañó en 2015 en la fórmula como candidato a vicegobernador al humorista Miguel Del Sel, quien entonces se postuló por el PRO.

Contigiani explicó hoy que habló con Boasso para modificar el rumbo de la campaña, pero no arribaron a un acuerdo.

"Tenía la expectativa de una rectificación, un pedido de disculpas por las formas y el estilo, pero no ocurrió. No me queda más alternativas que considerar que se cambiaron las condiciones. No soy una persona de la grieta. En la vida, hay cosas que no se negocian", subrayó al ratificar su decisión. (Télam)