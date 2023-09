La candidata a la Presidencia de Ecuador en la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre, Luisa González, denunció ante la Fiscalía General del Estado un supuesto plan para atentar en su contra y pidió celeridad en las investigaciones. "He presentado el día de hoy una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida, de que se aclare este proceso y que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad que estamos viviendo", expresó a la prensa frente a la Fiscalía en Quito. González presentó la denuncia junto a sus abogados con un chaleco antibalas, al igual que su candidato a la Vicepresidencia, Andrés Araúz, y rodeada de simpatizantes de su organización política, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa. De acuerdo con la candidata, varias personas habrían sido detenidas en posesión de armas y drogas, y en la audiencia de formulación de cargos, una de ellas habría confesado que en su mochila llevaba tres granadas que tenía previsto detonar en un mitin de Revolución Ciudadana. Un extracto del audio de esta supuesta confesión fue difundido en varias cuentas en redes sociales aliadas a la formación política, informó la agencia de noticias Xinhua. La Fiscalía no emitió hasta el momento ningún pronunciamiento sobre la denuncia que radicó González, en momentos en que Ecuador vive una ola de violencia atribuida al crimen organizado. González, de 45 años, obtuvo el primer puesto en la primera vuelta electoral celebrada el pasado 20 de agosto e irá al balotaje con el empresario Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional. Xinhua-NA NA