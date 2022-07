La Cancillería, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), coordinó la presencia nacional en BIG Festival de San Pablo, en Brasil, el evento internacional donde se exponen los videojuegos más innovadores del mundo, que busca posicionarse como el principal espacio de encuentro para los desarrolladores.

El mismo comenzó ayer, se extenderá hasta el domingo próximo y cuenta con conferencias, reuniones de trabajo y el mayor foro de negocios de videojuegos de América Latina, según se informó en un comunicado.

La delegación de empresas argentinas está integrada por desarrolladores de videojuegos y servicios conexos, como localización, traducción y música, con presencia en el Pabellón Argentino.

Son 11 las empresas provenientes de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y de la ciudad de Buenos Aires.

En esta edición, empresas como Game Ever, Games Station Studio, Odaclick, The Rabbit Hole y Seven Leaf Clover participarán por primera vez dentro de la delegación nacional.

En los últimos cinco años hubo un aumento sostenido de la participación de nuevas empresas argentinas, así como una alternancia de participantes en esta feria, lo cual se debe, entre otras razones, a que es un destino cercano y accesible para las empresas que llevan a cabo su primera experiencia en una feria internacional, donde pueden establecer contacto con algunos de los principales actores del sector, especialmente de mercados de interés tales como Estados Unidos, Alemania, Japón, el Reino Unido, Canadá y España.

BIG Festival se celebró por primera vez en 2012 en San Pablo, Brasil, y es uno de los festivales de videojuegos independientes más importantes de América Latina.

En 2019, su última edición presencial, asistieron alrededor de 20.000 personas y, durante seis días, se presentaron 120 horas de charlas y conferencias con la participación de 630 profesionales de la industria.

La Aaici brinda asistencia técnica y económica para que las pymes argentinas presenten sus productos y servicios en las principales ferias internacionales, foros y congresos, y se vinculen de manera directa con compradores globales a través de las rondas de negocios. (Télam)