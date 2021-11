El oficialismo del frente Cambia Mendoza obtuvo hoy un triunfo electoral contundente sobre el Frente de Todos por más del 23% de diferencia, un resultado que le permite conservar dos bancas en Senadores y tres en Diputados.

Escrutadas el 93,82% de las mesas, el ex gobernador y presidente del radicalismo a nivel nacional, Alfredo Cornejo, ganó la elección al Senado Nacional con el 49,70%, porcentaje que refleja los 456.511 votos que consiguió.

Cornejo será acompañado en la cámara alta por Pamela Verasay, mientras que la lista del Frente de Todos, encabezada por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, consiguió mantener su escaño, pero con tan solo el 26,06% de los votos (239.340).

Para la Cámara de Diputados, la lista de Cambia Mendoza, encabezada por el actual senador y ex vicepresidente Julio Cobos, superó al Frente de Todos por el 49,67% (457.617 votos), contra el 26,08% (240.259 votos), logrando 3 escaños el oficialismo provincial, y los otros 2 el kirchnerismo.

Desde el búnker de cambia Mendoza en el Hotel Aconcagua, el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que evitará una actitud triunfalista: "No estamos aquí para festejar, estamos para asumir una gran responsabilidad que nos han dado y agradecer el apoyo contundente a este gobierno provincial".

"En Mendoza, teníamos que levantar nuestra voz y el 50 % de los mendocinos nos han apoyado con una diferencia histórica de 25 puntos con la oposición", remarcó.

"Nos ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles, esta pandemia ha hecho estragos económicos, sociales, sanitarios, pero además nos ha tocado gobernar con un Gobierno nacional que sistemáticamente nos ha discriminado, y mucho más en estos últimos días antes de la elección", fustigó Suarez.

"Esto que ocurrió en Mendoza, esta manera de manejar la pandemia entre economía, educación, libertad, y salud, ha sido posible pura y exclusivamente porque apostamos a los mendocinos y a la responsabilidad social, al cuidado entre todos, al respeto a las normas, por eso mientras en otros lugares estaban encerrados acá ocurrían otras cosas. Por eso, estoy muy orgulloso de la provincia que me toca gobernar", sostuvo.

"También ocurrió que un Gobierno nacional que no está dando respuestas a la ciudadanía ni de buen manejo de la pandemia, ni de buen manejo de la economía y de tantas otras cosas, como los escándalos políticos que hemos vivido", recordó el gobernador.

"No podemos tener -de parte del Gobierno nacional- la misma reacción que tuvieron después de las primarias, La mayor responsabilidad la tienen ellos, y nosotros esperamos que si hay una convocatoria sea un diálogo con un cambio de mentalidad para mejorar las cosas", apuntó Suarez.

Analizó, después, que el Frente de Todos no tendrá la hegemonía que tuvo en el Senado. "Acá tratamos de mantener la conciencia social para que no se cerraran pymes, mantener el Turismo interno abierto, tantas diferencias que tuvimos con el gobierno nacional que mostraba una cara distinta, con vacunatorios vip. Acà por lo menos los abuelos podían ver a los nietos, la familia se podía juntar, pero en otros lugares como en Buenos Aires, no lo podían hacer, pero se festejaban cumpleaños en la Quinta de Olivos", advirtió el mandatario provincial.

Al ser consultado sobre lo que tienen que hacer el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández dijo: "Es un problema de ellos, tienen que unificar personerías, pero vivimos en un país presidencialista, y nosotros esperamos y otra vez el Presidente Alberto Fernández tiene la gran oportunidad de liderar los cambios que hay que hacer en la Argentina".

El gobernador cerró su mensaje con un llamado al diálogo: "Este es el momento, y si nos convoca a un diálogo fructífero para que se produzcan cambios reales, donde tienen que estar todos: el peronismo tradicional, el kirchnerismo, la UCR, el PRO, con acuerdos básicos, este gobernador y mi equipo, seguramente vamos a estar acompañando".

Cornejo, por su parte, dejó un mensaje grabado, porque viajó hacia Buenos Aires para cumplir con su rol de presidente del radicalismo a nivel nacional.

El diputado nacional que ganó hoy la banca para el Senado de la Nación aseguró: "Hemos obtenido un triunfo resonante asentados en el trabajo en equipo que venimos haciendo con el gobernador Rodolfo Suarez, y en particular con una situación muy especial del país donde se necesitaba equilibrio en el poder".

"La situación de incertidumbre económica que tiene el país no es el mejor símbolo para los festejos, aunque estamos contentos de haber ganado. Si es muy lindo festejar un acto democrático, y ojalá sea para el bien de la Argentina", cerró Cornejo, quien asumirá el escaño en la cámara alta en diciembre.

Por su parte, el actual senador Julio Cobos, quien asumirá una banca en Diputados, aseguró: "Argentina tiene problemas estructurales que vienen de gestión en gestión. Tenemos que ordenar muchas cosas, descentralizar los recursos que son discrecionales para poder darle un poder de planificación a las provincias y a los municipios".

Télam lo consultó sobre su evaluación del mapa político y consideró que será necesario "rectificar el rumbo": "El mapa será similar al de las PASO. Es un mensaje al Gobierno nacional para que rectifique el rumbo, que no nos ha conducido en estos dos años a un camino favorable en materia de economía, de seguridad, en materia de deuda externa, de confianza pública, que hay que recuperarla". (Télam)