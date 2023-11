En medio de las versiones sobre la posibilidad de que el presidente electo, Javier Milei, elija a Florencio Randazzo como titular de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez anunciaron que rompen con el interbloque Federal que compartían, entre otros, con el ex ministro de Interior, para formar una nueva bancada propia. A través de una nota formal dirigida a la actual presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, los dos diputados del peronismo no kirchnerista con mandato hasta el 10 de diciembre le avisaron que dejan de integrar el bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal, para constituir la bancada "Consenso Federal". "Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de informar que, a partir del día de la fecha, dejamos de pertenecer al bloque Identidad Bonaerense y conformamos el bloque Consenso Federal. La diputada Graciela Camaño será la presidenta del nuevo bloque. En consecuencia, además, dejamos de pertenecer al Interbloque Federal", indicaron Camaño y Rodríguez la misiva que hicieron pública. Si bien el peso de esta maniobra al filo del recambio legislativo es relativo dado que tanto Camaño como Rodríguez culminan funciones en menos de 20 días y no renuevan sus bancas, simbólicamente representa un revés para Randazzo, que quedó muy aislado en su puja por el sillón de la presidencia de Diputados, que disputa cuerpo a cuerpo con Cristian Ritondo y Miguel Pichetto. De esta manera, queda en evidencia la falta de respaldo político del oriundo de Chivilcoy de parte del peronismo disidente, que es el espacio que Milei busca conquistar para lograr los acuerdos políticos en un Congreso nacional que se avizora muy complicado en términos de poder sacar adelante las leyes que mande el Poder Ejecutivo. Tanto Camaño como Rodríguez habían expresado públicamente su apoyo a Sergio Massa una vez que Juan Schiaretti quedó afuera del balotaje, mientras que Randazzo permaneció en silencio, aunque con diálogos subrepticios con Milei. El interbloque Federal queda de esta manera prácticamente desmantelado ya que los dos diputados del Partido Socialista santafesino, Enrique Estévez y Mónica Fein, así como el diputado electo de la misma fuerza política Esteban Paulón, y la cordobesa Natalia de la Sota se inclinaron decididamente por Massa de cara al balotaje que terminó ganando el libertario. De esta forma, el Interbloque Federal deja de ser un espacio decisivo en la Cámara de Diputados como lo fue en los últimos cuatro años y Milei deberá apuntar su mira a otras fuerzas políticas "intermedias". SH/MG/AMR NA