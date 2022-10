La diputada nacional de Identidad Bonaerense Graciela Camaño reclamó hoy por la reactivación del tratamiento en comisiones del proyecto de ley de Humedales, que fue cajoneado cuando estaba listo para ser dictaminado, y apuntó contra los gobernadores y el "lobby" minero. Al hacer uso de una cuestión de privilegio durante la sesión especial en la Cámara baja, la referente del interbloque Federal cuestionó el acuerdo entre el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, con los líderes de las bancadas de Juntos por el Cambio para frenar el tratamiento de la iniciativa, y atribuyó esa decisión a la presión que ejercieron los gobernadores del Norte Grande dos semanas atrás en la gira por Washington, Estados Unidos. "¿Somos tan susceptibles a los lobbys empresariales que tenemos que recibir órdenes desde Washington para que nos digan que esperemos porque no podemos pensar solos?", disparó la bonaerense. Y se despachó con artillería pesada: "Quiero denunciar que hay un interés productivo que es el de la minería que tiene la costumbre de llevarse por delante la Argentina y a los argentinos, que es absolutamente letal a la hora de hacer el lobby en torno a los intereses que a ellos les interesan". Camaño recordó que había sido el interbloque Federal el que -a instancias del socialista santafesino Enrique Estévez- propuso el 15 de septiembre pasado una moción de emplazamiento de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto para tratar en un plazo máximo de un mes una ley de presupuestos mínimos para la protección, conservación y uso de humedales. Dicha moción fue aprobada por todas las fuerzas políticas, y pese a ello un cónclave de un minúsculo grupo de referentes de los bloques mayoritarios resolvió dos semanas después torcer esa voluntad para no incomodar a los gobernadores del Norte Grande. "Grande fue la sorpresa cuando el día 29 de septiembre nos encontramos con una carta firmada por algunos presidentes de bloque que aparentemente habían solicitado la postergación del cuarto intermedio. Esta debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones", lamentó Camaño. En ese sentido, despotricó contra la intromisión de los poderes provinciales en una discusión que en esta instancia de la Cámara de Diputados compete a los representantes del pueblo. "El tema de los humedales no es nada nuevo porque los representantes de los Estados provinciales en dos oportunidades le dieron media sanción 2013 y 2016. Donde se discuten los intereses de los Estados provinciales se decidió que era importante que haya una ley que marcara un rumbo respecto de cómo se debe producir en los humedales", evocó. "Pero vaya sorpresa, esta cámara nuevamente dio la nota", se quejó Camaño, por la decisión de los jefes parlamentarios del oficialismo y de Juntos por el Cambio de seguir las directivas de los gobernadores provinciales. SH/GAM NA