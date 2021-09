El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, destacó hoy la "armonía" que se manifestó en la CGT durante las negociaciones por el salario mínimo, vital y móvil.

"Llegamos al entendimiento de que en este momento era lo mejor que podíamos arreglar dada la situación y el año que viene vamos a ver si lo podemos mejorar mucho más", dijo Caló esta mañana en diálogo con la radio online Futurock.

"Hay una armonía en la CGT que hacía mucho años que no se veía", agregó.

El martes, sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias acordaron elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 pesos a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

El secretario de la UOM dijo que el salario mínimo "no es lo ideal", pero "no pudimos subir el porcentaje porque del otro lado están los empresarios". No obstante aclaró que "está seguro" de que "el crecimiento salarial va a estar por encima de la inflación".

"Todos los gremios sacaron el 29, más 4 por ciento, más allá de si eran gremios grandes o chicos. Y ahora la inflación se ha desmadrado y todos los gremios vamos a estar entre el 45 y 47 por ciento porque la inflación va a ser de un 43 por ciento", explicó Caló.

En la misma línea afirmó que "el gobierno está cumpliendo con lo que prometió".

A su vez dijo que los gremios tienen que trabajar "para que no haya inflación en Argentina" y agregó que "no sirve para nada acordar salarios si a los dos meses los formadores de precios te lo llevan a otro lado".

Finalmente definió como "una muy buena noticia" la suba del mínimo no imponible de ganancias.

Esta mañana el Gobierno formalizó a través del decreto 620/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, la decisión de aumentar a $ 175.000 mensuales el monto mínimo no imponible para el pago del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. (Télam)