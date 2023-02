El secretario de la seccional porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, explicó que el sindicalismo no se movilizará al Congreso para respaldar al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias porque "no hubo ningún mensaje" para convocarlos.

"No hubo ningún mensaje de nadie para que mañana vayamos", sostuvo el referente sindical. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el ex líder de la UOM a nivel nacional ahondó en la explicación: "No es porque no queramos, sino que no hubo ningún mensaje como que querían que vayamos al Congreso cuando hable el Presidente".

"No es porque no queramos, sino que no hubo ningún mensaje como que querían que vayamos al Congreso cuando hable el Presidente"

MIRÁ TAMBIÉN Bianco recordó que Kicillof habilitó realización de una PASO, pero nadie se presentó a competirle

Días atrás también se había confirmado que movimientos sociales alineados dentro del oficialismo habían descartado su presencia en la Plaza del Congreso para este miércoles, cuando el mandatario brindará su mensaje desde la sede del Palacio Legislativo para dar a conocer el estado de la Nación y anticipar los proyectos que espera que se debatan allí.

Al ser consultado sobre la interna del Frente de Todos, Caló indicó: "A los dirigentes gremiales lo que más nos preocupa es que haya trabajo y que el salario alcance". "La inflación nos come el salario día a día y se lleva gobiernos puestos", advirtió el dirigente metalúrgico, quien recordó la hiperinflación durante el mandato de Raúl Alfonsín. PT/KDV NA