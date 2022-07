El canciller Santiago Cafiero destacó hoy que "una vez más" el papa Francisco "nos convoca a encontrar soluciones colectivas a los problemas globales" al referirse a la entrevista que el pontífice argentino brindó a la agencia de noticias Télam.

"'Usar la crisis para el propio provecho es salir mal de la crisis y, sobre todo, es salir solo. De la crisis no se sale solo, se sale arriesgando y tomando la mano del otro'". Una vez más, el Papa Francisco nos convoca a encontrar soluciones colectivas a los problemas globales", publicó Cafiero en su cuenta de Twitter.

El titular del Palacio San Martín compartió en su cuenta de la red social la entrevista exclusiva al Papa que publica hoy la agencia pública de noticias.

"No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes. Así como digo que de la crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor, también digo que de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. La pretensión que un solo grupo salga de la crisis, por ahí te puede dar una salvación, pero es una salvación parcial, económica, política o de ciertos sectores de poder. Pero no se sale totalmente", dijo el Papa en la entrevista. (Télam)