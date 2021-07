El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que en la actualidad "todas las provincias argentinas tienen obras públicas", aunque no sean del "color político" del gobierno nacional, decisión que diferenció de la gestión de Mauricio Macri que la usaba como un instrumento "disciplinador de la política".

"Tenemos provincias en las que si se habla con sus gobernadores van a decir que en cuatro años no recibieron ni una obra pública, pero nosotros tenemos obras en provincias que no son de nuestro color político y eso me parece que es esencial", dijo Cafiero en declaraciones a Radio del Plata.

En ese sentido, sostuvo que a la administración del Frente de Todos "no la guía el color partidario a la hora de impartir una justicia social que tiene que impactar en un territorio que es muy desbalanceado, ya que la Argentina es muy grande, es el octavo país del mundo en términos territoriales".

Para Cafiero, "eso no pasaba antes, porque había una mirada donde la obra pública era disciplinadora de la política y no igualadora de algo que tiene que ser equitativo", en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando nosotros iniciamos la gestión había 270 obras, el 60% estaban paradas, mientras que hoy hay más de 1.600 obras y están en todo el territorio nacional", recordó el jefe de ministros, y agregó que "eso significa volver a poner los recursos, que son de todos, en ese plano, las obras públicas son de la gente, son de todos".

Enfatizó que, desde la llegada al poder, el actual Gobierno "duplicó el presupuesto de la obra pública de infraestructura: pasamos de un porcentaje del 1,1 % del PBI a 2.2%, y eso lo pudimos hacer porque reestructuramos la deuda, porque esos recursos no fueron a Wall Street ni a la timba financiera, sino que esa plata fue a parar a rutas, gasoductos y a otras tantas obras que estamos llevando adelante".

Cafiero manifestó además que "si nosotros no generamos políticas de equidad territorial, no vamos a poder generar el otro compromiso que tenía el presidente (Alberto Fernández), de crear oportunidades de trabajo y arraigo allá en el interior, y eso para nosotros es parte de la gestión que tenemos para adelante".

"Para generar instrumentos de desarrollo, para crear equidad territorial, ¿qué mejor herramienta que la obra pública?", se preguntó el jefe de Gabinete.

(Télam)