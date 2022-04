El canciller Santiago Cafiero destacó hoy "la recuperación de la industria argentina" durante una reunión que mantuvo en India con empresarios locales en la que se analizaron "las potencialidades de inversión", en el marco de la gira que realiza por el país asiático.

"Durante su gira por India, el canciller Santiago Cafiero mantuvo una importante reunión de trabajo con empresas y cámaras locales, con quienes dialogó sobre las potencialidades de inversión que ofrece nuestro país en sectores como alimentos, energías renovables, minería, energía, electromovilidad y economía del conocimiento, entre otros", informó Cancillería en un comunicado.

El encuentro tuvo lugar en la sala de conferencias del Hotel Taj Santa Cruz de Mumbai y fue organizado por el consulado general y centro de promoción argentino en aquella ciudad.

En ese marco, el canciller destacó el proceso de “recuperación de la industria argentina, que venía muy castigada, y de los niveles de empleo".

El funcionario aseguró en el encuentro que la industria argentina "se proyecta con nuevos vectores de desarrollo tecnológico, innovación y la participación de nuevos drivers relacionados con la transición energética”.

Además, resaltó que la Argentina “tiene un lugar de relevancia en la transición energética, fundamentalmente, en lo que se refiere al desarrollo de la minería y la industria química, a raíz de los proyectos sobre extracción de litio”.

"Si continuamos con este nivel de producción de ese mineral, Argentina será este año el segundo exportador de litio más grande del mundo”, expresó.

El canciller afirmó además que los servicios basados en el conocimiento “son ya el tercer sector exportador de Argentina” e hizo hincapié en “la importancia de las energías renovables y la electromovilidad, además de otros sectores dinámicos de nuestra economía, como turismo, telecomunicaciones, petróleo y gas, minería y agroindustria”.

“El crecimiento del último trimestre de nuestras exportaciones es récord no solo en valor sino también en cantidades, y tenemos perspectivas de crecimiento muy positivas para este año", aseveró, y consideró además que la guerra en Ucrania plantea "un desafío extra" para Argentina "a partir de la capacidad proveer alimentos” que posee el país.

En ese encuentro Cafiero estuvo acompañado por el embajador argentino en India, Hugo Gobbi; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; y el cónsul argentino en Mumbai, Guillermo Devoto.

La reunión contó con la participación de las asociaciones empresariales Solvent Extractors Association (SEA), World Trade Centre (WTC) / All India Association of Industries (AIAI), Confederation of Indian Industry (CII), India Pulses and Grains Association (IPGA), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI).

Además estuvieron presentes las siguientes empresas con inversiones en la Argentina: UPL, Godrej Group, Godrej Consumer Products, Bajaj Auto LTD, Tata Consultancy Services y Sri Sri Tattva. Y las compañías argentinas Globant y Techint, con inversiones en aquel país. (Télam)