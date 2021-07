El jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó hoy en la de Argentina de hoy "es más importante continuar con la campaña de vacunación que con la electoral" y reclamó a la oposición que piense en "el país que viene", sin especulaciones para "ganar un punto" en la puja electoral.

Al exponer su informe de gestión durante más de una hora ante la Cámara de Diputados, Cafiero anunció la firma el próximo lunes de un acuerdo con el laboratorio Moderna para la adquisición de vacunas que pueden aplicarse en niños y jóvenes.

El jefe de Gabinete puso de relieve la necesidad de "una dirigencia política que no siga pensando en el punto de rating o en el tuit más ingenioso", al referirse -aunque sin nombrarlos- a los referentes de Juntos por el Cambio, porque, dijo "no es tiempo de campaña electoral".

"Para nosotros no es tiempo de campaña electoral, ya que no estamos pensando ni el Presidente (Alberto Fernández), ni ningún miembro del Gabinete, ni de nuestro bloque en uno, dos o siete diputados más", aseveró el jefe de Gabinete ante los diputados, en referencia a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y a las legislativas del 14 de noviembre.

MIRÁ TAMBIÉN Confirman la autorización para viviendas de 21 metros cuadrados en la Ciudad

"En esa campaña (por la electoral) estarán pensando algunos y por eso los convocamos a pensar en la campaña de vacunación", completó el ministro coordinador, en referencia al modo electoral con el que maneja sus mensajes la dirigencia opositora..

La sesión informativa, presidida por el titular del cuerpo, Sergio Massa, comenzó a las 11.45 con la entonación del himno nacional y un minuto de silencio en homenaje al exsenador Carlos Reutemann, quien falleció ayer tras una larga enfermedad en la provincia de Santa Fe.

A lo largo de su discurso, Cafiero llamó a la oposición a construir un diálogo político y afrontar los desafíos que demandará la pospandemia y pidió dejar atrás "el enojo o la furia de corto plazo" que, dijo, "no le va a dar respuestas a los argentinos".

"Les puede dar un rating o enojar más a los enojados, pero no es constructivo para la Argentina que viene. Para nosotros es prioritaria una dirigencia que piense la Argentina que viene, que se tiene que recuperar de un dolor muy profundo y avanzar en los desafíos que la sociedad nos pone por delante", completó el jefe de Gabinete.

MIRÁ TAMBIÉN Diputada Vallejos respaldó a Cafiero y recordó los resultados negativos de la gestión de Macri

En ese sentido, Cafiero destacó la necesidad de "dar vuelta la página de la pandemia", lo que asumió que implicará "un desafío" para "toda la dirigencia y, por supuesto, para el Gobierno".

Por ese motivo, apuntó, desde el Gobierno nacional "se deben buscar consensos a los problemas estructurales que van a continuar mas allá" de la gestión actual del Frente de Todos.

En su exposición, el jefe de Gabinete puso de relieve la campaña de vacunación que está instrumentado el Gobierno, al señalar que es "la más importante de la historia" de la Argentina.

"Con dedicación y con esfuerzo, en el país hay más de 27 millones de vacunas", resaltó.

"Avanzar con la campaña de vacunación es parte del desafío que tenemos, no como Gobierno, sino como comunidad", aseveró Cafiero.

Destacó que en el contexto de pandemia, "el 40% de la población está vacunada con al menos una dosis" y dijo que la inoculación "avanza a paso firme, a ritmo de países ricos" comparable con "el registro que tenía Europa hace 20 días".

En ese sentido, Cafiero precisó que hasta ahora se recibieron 27.615.730 de vacunas: "11.265.830 corresponden a Sputnik V; 6.768.000 a Sinopharm; 580 mil a AstraZeneca Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX; y 7.057.900 a AstraZeneca Oxford".

Cafiero detalló también que el Gobierno nacional avanzó "en los 18 meses de gestión" en lo que es sistema sanitario, al "incorporar", por ejemplo, "4.026 unidades de terapias" y pasar de "8.521 a las 12.547 de marzo de 2021, que representa un aumento del 47 por ciento".

En ese marco, el funcionario rechazó los cuestionamientos de la oposición y señaló que el Gobierno trabaja "para levantar la Argentina" y, eso, dijo, "implica no cortar a las 7 de la tarde para ver series", en referencia al expresidente Mauricio Macri, quien dijo que concluía su jornada de trabajo a esa hora para distenderse.

Por otro lado, Cafiero afirmó que luego de "tres años de recesión económica, la Argentina vuelve a crecer este año" y recordó que al asumir, a fines de 2019, "se arrancó con un Estado debilitado".

Sostuvo que en los 18 meses que lleva el Gobierno de gestión, "15 fueron en pandemia" y dijo que la vacunación "no es solamente una política sanitaria, también es una política económica”.

Con respecto a los salarios, el jefe de Gabinete remarcó que el objetivo del Gobierno es que “los salarios de las familias le ganen a la inflación, a los precios" y asumió que ese es "el desafío" que tienen por delante, con la "firme convicción de cumplirlo este año”.

Consideró que “sin industria no hay clase media, con endeudamientos insostenibles no hay futuro, sin consumo no hay inversión, y sin justicia social, educación y salud, no hay posibilidad de tener un proyecto de país”.

En ese marco, el funcionario informó además que "en el primer trimestre hubo un crecimiento del 2,6 por ciento del PBI" y el aumento de la inversión "del 14 por ciento" lo que, agregó, representa "datos alentadores" para el futuro del país.

"Cuando la Argentina estaba creciendo vino la segunda ola (de la pandemia) y hubo que aplicar políticas de cuidado", agregó Cafiero, al mencionar la asistencia del Gobierno a los sectores más afectados por la pandemia, como la actividad gastronómica y turística, y los sectores más vulnerables de la sociedad.

En su discurso, el Jefe de Gabinete destacó que "para el Gobierno la obra pública es esencial" y explicó que por ese motivo se duplicó el Presupuesto al llevarlo al "2,2 por ciento del Producto Bruto Interno", lo que se replica en "1.618 obras públicas" que generan "empleos y oportunidades", que es lo que necesita "una Argentina que quiere salir adelante".

Al abrir su informe, el ministro coordinador destacó que se respondieron 2.596 preguntas y señaló que "es parte de tomar muy en serio la necesidad de avanzar en un diálogo político".

"Revalidar el diálogo democrático para nosotros es esencial, entender la pluralidad de voces y continuar comprometiéndonos, en en lo que el oficialismo de turno tiene que ejercer e informar y la oposición tiene que tener propuestas constructivas", agregó.