El canciller Santiago Cafiero consideró hoy que "siempre es bueno tener un dispositivo para reclamarle a los evasores que se presten a derecho", al respaldar el proyecto de ley presentado por los senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) en el Congreso, que busca contribuir al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un "aporte de emergencia" por parte de quienes tienen bienes no declarados en el exterior.

En diálogo con Télam, Cafiero juzgó que la iniciativa representa una "propuesta novedosa" que "plantea soluciones de un modo creativo" desde un marco normativo que "genera justicia".

"Siempre es bueno tener un dispositivo para reclamarle a los evasores que se presten a derecho y que tengan una situación de regularización. Eso siempre es importante y naturalmente lo acompañamos", evaluó el canciller al ser consultado por esta agencia sobre el proyecto de ley impulsado por el bloque de senadores nacionales del FdT, encabezado por José Mayans.

La iniciativa -que ya obtuvo el respaldo de la Casa Rosada, a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti- propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con "un aporte especial de emergencia" de aquellas personas que tengan bienes en el exterior "que fueron fugados y no están declarados ante el fisco".

Para Cafiero, se trata de "un proyecto sólido", que -sostuvo- "tendrá que tener su curso legislativo".

El jefe del Palacio San Martín también opinó sobre el rechazo del opositor Juntos por el Cambio (JxC) al proyecto que busca recaudar al menos 20 mil millones de dólares (no se descarta que la cifra pueda ser aún mayor) para destinarlos únicamente al pago de la deuda con el organismo que preside Kristalina Georgieva. contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

"Creo que es una posición muy incómoda para ellos, porque, entonces, ¿Qué... van a defender a aquel que evade?, se preguntó el canciller.

"Más allá de eso, insisto que es una propuesta novedosa, creativa que después habrá que evaluarla en el debate legislativo. Eso ya no me corresponde a mí tener una opinión desde el Ejecutivo", aclaró.

Con todo, dejó abierta la posibilidad de que la iniciativa tenga algún cambio durante el tratamiento parlamentario: "Yo no sé si es el proyecto definitivo o, si a partir del debate, va a recibir modificaciones", señaló.

"A priori me parece que es un proyecto que plantea soluciones de un modo creativo y que también en algún punto genera justicia. En definitiva, de eso se trata, de que los marcos normativos generen justicia. Bueno, este es un marco normativo que lo que busca es estar detrás del evasor y hasta incluso le permite un esquema como para que pueda repatriar los recursos", subrayó.

La iniciativa busca un blanqueo masivo de capitales fugados estimados en unos 417 mil millones de dólares, sobre los que se aplicará un tributo del 20 %, que servirá para saldar el endeudamiento con el FMI.

El lunes pasado, casi en paralelo a la presentación del proyecto en el Senado, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recibió al embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley.

En ese encuentro, en el que ambos funcionarios dialogaron sobre distintos temas de interés común, la titular de la Cámara alta le pidió a Stanley que EE.UU. colabore con Argentina, en caso de que la iniciativa de los senadores del FdT, se convierta en ley.

Consultado sobre el pedido de la exPresidenta al representante en Buenos Aires de la administración Joseph Biden, Cafiero opinó: "No sé cuál fue el contenido de la propuesta, pero si me parece interesante, sobre todo, porque con ello lo que hace la vicepresidenta también es comprometer a otros actores y eso me parece sumamente inteligente".

Asimismo, consideró que la pertenencia de la Argentina al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), hace viable la posibilidad de que la Argentina reciba información por parte de EE. UU y otros países sobre la existencia de bienes de residentes argentinos ocultos en guaridas fiscales.

"Argentina está en el GAFI, participa con un buen prestigio y con prédica regional en todos los organismos relacionados a normativas fiscales internacionales. Está inserta en el sistema internacional y tiene abierta su información fiscal, con lo cual me parece interesante", evaluó el canciller. (Télam)