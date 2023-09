El canciller Santiago Cafiero destacó el marco normativo que posee Argentina en materia de igualdad de género e inclusión de minorías sexuales al encabezar en Nueva York la reunión por los 15 años del Core Group LGTBI "The Right to be Me", que el país encabeza junto con Países Bajos en Naciones Unidas con el objetivo "de abordar los avances, logros y desafíos de la comunidad internacional para poner fin a la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género", señalaron fuentes del Palacio San Martín.

"En 2017 éramos siete Estados miembros en este grupo, y ahora somos 42. Hemos sido testigos de cambios positivos y significativos que eran impensables hace sólo 15 años, en términos de promover esta agenda en las Naciones Unidas y mejorar la situación de personas LGBTI en todo el mundo", valoró el jefe de la diplomacia argentina al exponer en este encuentro realizado ayer por la noche.

De esta forma, el funcionario destacó que Argentina comparta junto con países como Estados Unidos y Brasil "una misma agenda" en materia de cuestiones de género.

Argentina preside este grupo multilateral desde septiembre de 2016 junto con Países Bajos y el canciller recordó que nuestro país "cuenta con un marco normativo muy importante que incluye la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley de Cuota Laboral Trans de la Provincia de Buenos Aires (2015), y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019".

"Hemos debatido e incluido lenguaje en los documentos y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas" señaló, al tiempo que consideró que "aumentar la visibilidad y superar los obstáculos a los derechos humanos LGBTIQ sigue siendo un desafío".

"Como ciudadanos y como funcionarios debemos actuar contra la discriminación y el discurso de odio y la violencia, y promover la conciencia pública, la aceptación y el respeto por la diversidad de género de todas las personas, en todas partes", finalizó Cafiero.

Además, Cafiero participó del lanzamiento de la asociación por la Cooperación Atlántica, en la previa a la 78° Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York, informó la Cancillería.

"Como país bioceánico y bicontinental, destacamos el valor de esta iniciativa, que a través de la ciencia, la cooperación y la transferencia de tecnología, nos permitirá avanzar en acciones para mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos", sostuvo el funcionario en referencia a la asociación por la Cooperación Atlántica.

Del mismo modo analizó que "con este esfuerzo conjunto, la comunidad internacional debe apoyar la consolidación del Atlántico como un área próspera, pacífica, abierta y cooperativa", dijo el canciller en el encuentro al que fue invitado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien presidió la reunión, que compartió el funcionario argentino junto al canciller brasileño Mauro Vieira, entre otros diplomáticos.

Cafiero destacó además "la importancia de actuar complementariamente a la labor impulsada por organismos existentes, sin duplicar esfuerzos ni mandatos" y valoró en especial "la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) para lograr que el Atlántico Sur sea una región reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones".

También afirmó que la Argentina "no puede dejar de hacer mención a la Cuestión de las Islas Malvinas, caracterizada por las Naciones Unidas como un caso especial y particular de descolonización que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido".

"La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y reitera su disposición a resolver la disputa por medios pacíficos de conformidad con las resoluciones pertinentes", subrayó.

