El canciller Santiago Cafiero encabezó hoy el acto del Día internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, donde destacó el "fuerte compromiso" de la Argentina sobre este tema "como parte de su política de derechos humanos", mientras que exhortó a "dar la batalla contra los que relativizan o distorsionan la barbarie". "Esta no es una fecha más, está marcada en nuestro calendario por el fuerte compromiso de nuestro país en la memoria del Holocausto como parte de su política de derechos humanos", sostuvo el titular de la diplomacia nacional durante la ceremonia realizada en el Museo del Holocausto, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Cafiero sostuvo que recordar el Holocausto "constituye un imperativo moral para cualquier persona que quiera construir una sociedad libre de racismo, discriminación y xenofobia con sociedades más justas y diversas". El funcionario remarcó "el horror al que se puede llegar con la deshumanización del otro" en referencia a lo sucedido con los campos de concentración, por lo que agregó: "Por eso resulta fundamental alentar el ejercicio de la memoria, que es el compromiso con el pasado y con el futuro para dar la batalla contra los que relativizan o distorsionan la barbarie". "No había tenido oportunidad de venir al museo. En un muy corto recorrido a uno le estremece y se le hace nudo en la garganta mientras va recorriendo las imágenes y testimonios. Y a la vez está la vida, el amor, la esperanza, la fortaleza de ustedes, los sobrevivientes. Yo creo que la misión del museo está cumplida", señaló Cafiero. Y agregó: "Lo que queda ahora es amplificar aún más y atraer a muchos más a que vengan al museo. Es un recorrido estremecedor y duro, pero necesario, porque la naturalización de los hechos llevan al olvido y para nosotros sería imperdonable". Este jueves se cumplieron 77 años de la liberación por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración de Auschwitz, y ese día se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. De la ceremonia participaron además los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Educación, Jaime Perczyk, además de sobrevivientes de la Shoa. Por su parte, Soria llamó a recordar a las "6 millones de víctimas y también de los sobrevivientes que nos emocionan con sus historia de vida, y que son un ejemplo de lo que no puede volver a pasar en el mundo entero". En ese marco, el titular de la cartera judicial sostuvo que es necesario "prevenir que se vuelvan a cometer estos horrores como los del Holocausto" e instó a "comprender que los discursos de odio y negacionistas pueden convertirse en la antesala de otros hechos discriminatorios". "Los argentinos debemos sentir orgullo porque no es casual que seamos el único país de América latina que integra la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto", aseveró. En tanto, Perczyk remarcó que el Ministerio de Educación "a lo largo de estos años ha producido materiales en distintos soportes para acompañar la memoria del Holocausto" a fin de "defender los hechos frente a la escalada de discursos negacionistas y xenófobos en el mundo". El Museo del Holocausto, que se encuentra en Montevideo 919 y es un referente como museo de vanguardia, fue renovado por la empresa Aditivo Interactive Group a fines de 2019 con propuestas interactivas y una audioguía que permite realizar el recorrido de forma autónoma.