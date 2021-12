El canciller Santiago Cafiero, consideró hoy que el rechazo de la oposición al proyecto de Presupuesto 2022 elaborado por el Poder Ejecutivo "no es un bloqueo al Gobierno, sino a la Argentina" y lamentó la actitud que tuvo el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados de impedir "generar las condiciones necesarias" para resolver un problema "que fue producto del gobierno" de Mauricio Macri, en alusión a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista con C5N, Cafiero dijo desconocer posibles gestiones que habrían iniciado dirigentes de la oposición para dificultar las negociaciones de la Argentina con FMI.

"No tengo información, ni conozco ese hecho, pero no dista mucho de la actitud de bloqueo que ha tenido esa oposición", respondió y juzgó que la obstrucción a la ley de leyes de la semana pasada en la cámara baja "no es un bloqueo al Gobierno, sino a la Argentina".

El canciller consideró que la oposición de JxC "tuvo ámbitos para discutir y mejorar si así lo consideraba· el proyecto de ley de Presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo al Congreso nacional, ya que su avance era fundamental para "poder generar las condiciones necesarias" y resolver un problema "que fue producto de ese gobierno que ellos defienden tanto".

MIRÁ TAMBIÉN Gobernadores sumaron críticas al rechazo de la oposición al Presupuesto en Diputados

Y consideró que el rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio a la ley de leyes "es un bloqueo a la Argentina para resolver el mismo problema que ellos generaron", en relación a la negociación de la deuda por más de 44 mil millones de dólares que el gobierno de Cambiemos tomó con el FMI. (Télam)