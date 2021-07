El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que este año la economía "se recupera" y puso de relieve que el Gobierno nacional trabaja "para que el salario le gane a la inflación", al destacar la importancia de la apertura de paritarias en diferentes sectores y la recuperación de los haberes jubilatorios.

Al exponer su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Cafiero sostuvo que el objetivo del Gobierno es que "los salarios de las familias le ganen a la inflación, a los precios, ese es el desafío que tenemos por delante y que tenemos la firme convicción de cumplirlo este año".

En ese sentido, el jefe de Gabinete afirmó que "sin industria no hay clase media, con endeudamientos insostenibles no hay futuro, sin consumo no hay inversión, y sin justicia social, educación y salud, no hay posibilidad de tener un proyecto de país”.

Sostuvo que "este es el camino para avanzar en un modelo distributivo distinto en nuestro país, para sostener el crecimiento que estamos detallando es necesario que los ingresos de la familia se recuperen, tenemos que trabajar y encontrar los instrumentos para que este esfuerzo de recuperación no se vaya por la canaleta de la inflación”.

En el marco de su exposición ante los diputados, Cafiero puso de relieve que “la dinámica del gasto se va a acelerar en el segundo semestre”, al señalar que esa situación “va a impactar con mayor fuerza la fórmula de movilidad jubilatoria; las cuentas relacionadas a la energía, y también lo relacionado a lo salarial. Allí es donde el gasto se empieza a acelerar”.

“Allí es donde decimos que este año la economía se recupera. Lo que necesitamos también es que los salarios le ganen a la inflación. Por eso es que todas las paritarias que se están abriendo”, aseveró el jefe de Gabinete.

Cafiero recordó además que “venimos de una situación compleja: entre 2016 y 2019 los salarios cayeron 20% en términos reales".

"Cuando iniciamos la gestión en 2019, hasta antes de la pandemia, logramos una recuperación real de los salarios de 6 puntos. Naturalmente, después el impacto de la pandemia golpeó a la Argentina y golpeó a la región”, enfatizó Cafiero.

En ese sentido, el funcionario dijo que “la pandemia redujo el impacto que podía suponer tener la actividad productiva cerrada, pero la reducción real de los salarios en pandemia fue de 0,9%”.

Puso de relieve que la caída real de las jubilaciones con la fórmula de movilidad anterior fue de 19,5%, al recordar que en 2020 “logramos que se recuperen las jubilaciones mínimas 2,5% en términos reales”.

Sin embargo, Cafiero sostuvo que “todavía falta mucho, pero ese es el camino de avanzar en un modelo distributivo distinto en nuestro país”. (Télam)