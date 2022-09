El canciller Santiago Cafiero destacó hoy el "marco normativo robusto" que existe en Argentina en materia de género e inclusión, como "la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley de Cuota Laboral Trans de la Provincia de Buenos Aires (2015) y la creación del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019".

Así lo señaló al participar de un evento del Core Group LGTBI "The Right to be Me", junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con el objetivo de "poner fin a la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, como así también el vínculo entre dicho objetivo y garantizar la plena participación igualitaria, efectiva y significativa de las personas LGBTI en los procesos de toma de decisione", informaron en un comunicado de Cancillería.

En ese sentido, Cafiero subrayó que "este año, el Presidente Alberto Fernández designó en nuestra Cancillería como Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género a la prestigiosa líder y activista Embajadora Alba Rueda, lo que refleja el importante lugar que ocupa la Diversidad en la agenda internacional argentina".

Durante su exposición, el canciller argentino destacó que desde 2019, Argentina y el Reino Unido copresiden la Equal Rights Coalition, que está integrada por 42 países que trabajan en conjunto con más de 140 organizaciones de la sociedad civil.

En ese punto, recordó que a principios de este mes, Argentina fue sede de la Conferencia de la Coalición en Buenos Aires, y los participantes acordaron que "debemos concentrar nuestros esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación, especialmente en un contexto global donde el discurso de odio y los movimientos antigénero buscan erosionar la ampliación de los derechos humanos de todas las personas".

Argentina copreside desde septiembre de 2016, junto con Países Bajos, el LGBTI Core Group de Naciones Unidas.

Se trata de un grupo interregional informal conformado por Estados miembros de las Naciones Unidas que fue establecido en el año 2008 que cuenta en la actualidad con un total de 41 miembros.

El objetivo general del Grupo LGBTI de la ONU en Nueva York es trabajar dentro del marco de las Naciones Unidas para garantizar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, específicamente las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), con una atención especial a la protección contra la violencia y la discriminación. (Télam)