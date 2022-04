El canciller Santiago Cafiero comenzará hoy una gira por las ciudades italianas de Milán, Venecia y Roma; y luego se trasladará a la India, donde mantendrá encuentros bilaterales con funcionarios y personalidades de ambos países, incluido el papa Francisco.

En la jornada de hoy, Cafiero estará en la ciudad de Milán, donde se reunirá en el Palazzo Lombardia con el subsecretario encargado de las Relaciones Internacionales de Región Lombardía y Assolombarda, Alan Rizzi; y posteriormente con el Presidente de la Región Lombardía, Attilio Fontana, se informó oficialmente.

En tanto, mañana, el titular del Palacio San Martín inaugurará el Pabellón argentino en la Bienal de Venecia, uno de los eventos de arte más antiguos y prestigiosos del mundo.

"Desde el año 2011, Argentina tiene su pabellón permanente gracias a la suscripción de un comodato que abarca un período de 32 años. Este pabellón, ubicado en el edificio de los Arsenales, se inauguró en 2012 con la muestra "Identidad en la diversidad" de la Bienal de Arquitectura, y contó con Clorindo Testa como curador", informó la Cancillería.

El viernes, Cafiero se trasladará a Roma para mantener en el Vaticano una audiencia privada con el Papa Francisco en un encuentro que fue confirmado por la Nunciatura Apostólica, tras un pedido cursado por la Secretaría de Culto de la Cancillería Argentina.

En esa audiencia, el jefe del Palacio San Martín estará acompañado por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva y la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Cancillería, Luciana Tito.

Posteriormente, se reunirá con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y con el Director General de la FAO, Qu Dongyu, para luego mantener un encuentro con la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria).

Esa misma jornada, Cafiero tendrá además un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano, Luigi Di Maio, con quien ha desarrollado una reunión de trabajo previa en el marco de la Sesión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20, en la ciudad de Sorrento en octubre de 2021.

Para finalizar esa jornada, el canciller encabezará un encuentro con el Instituto Italo-Latinoamericano.

El canciller continuará su agenda de trabajo el domingo cuando junto a su comitiva arribe a la ciudad de Nueva Delhi, India, donde mantendrá una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Subrahmanyam Jaishankar.

Según la información oficial, durante el encuentro los cancilleres iniciarán conversaciones para poner en marcha un foro de cooperación Celac - India, en vistas a fortalecer el diálogo extra regional del mecanismo hoy presidido por Argentina. Además, el titular del Palacio San Martín encabezará el Lanzamiento de la Comisión para el Diálogo por la Cuestión Malvinas.

Al día siguiente, Cafiero formará parte de la inauguración de la VII Edición del Diálogo Raisina que es la principal conferencia de la India sobre geopolítica y geoeconomía, comprometida con abordar los problemas más desafiantes que enfrenta la comunidad global.

El martes, en tanto, participará en el Panel de Conversación sobre "New fuels, old aspirations" y "One on One","The view from Buenos Aires" en el marco de la VII Edición del Diálogo Raisina.

Finalmente, el miércoles llegará a la ciudad de Mumbai, donde visitará la Planta de Producción de Radioisótopos en construcción por parte de Invap y se reunirá con la Confederación de Industrias de la India. (Télam)