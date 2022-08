El canciller Santiago Cafiero participará hoy y mañana de la décima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, donde pondrá de manifiesto la posición de la Argentina, que este año presidirá ese foro.

Cafiero encabezará la delegación argentina, compuesta por funcionarios de la Cancillería, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear, y mantendrá además durante las dos jornadas una intensa agenda de encuentros bilaterales con los representantes de Suecia, Jordania y Eslovenia, entre otros, como así también reuniones de Alto Nivel de la Iniciativa de Estocolmo sobre Desarme Nuclear, y Sitios Nucleares en Riesgo.

La Conferencia de Examen del TNP, que se lleva a cabo cada cinco años y que fue pospuesta desde el 2020 por la pandemia de Covid 19, congrega a 191 Estados Parte para revisar la implementación de ese tratado y, en esta ocasión, será presidida por Argentina, en un escenario actual que, frente al conflicto bélico en Europa, "presenta importantes desafíos para el régimen de seguridad internacional así como también para la arquitectura de no proliferación", informó Cancillería en un comunicado.

El presidente de la Conferencia será el embajador argentino Gustavo Zlauvinen, y el encuentro contará con las intervenciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Argentina ha expresado históricamente un "enfoque amplio sobre el desarrollo de acciones e iniciativas en el campo del desarme, la no proliferación y la regulación de armamentos".

"Con una activa participación tanto a nivel regional como global, defendiendo el rol del multilateralismo en general, y el de las Naciones Unidas en particular, la Argentina considera que las armas de destrucción masiva constituyen una de las principales fuentes de amenazas a la estabilidad mundial, y, en este marco, se inscribe la adhesión al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), señalado por el país como la piedra angular del régimen de no proliferación y desarme nuclear", consignó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El TNP es un tratado internacional clave cuyo objetivo es prevenir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el objetivo de lograr el desarme nuclear y el desarme general y completo.

Es el único tratado multilateral que representa un compromiso vinculante para los Estados poseedores de armas nucleares respecto del objetivo del desarme. (Télam)