El canciller Santiago Cafiero aseguró estar "de acuerdo" con las expresiones formuladas por el papa Francisco sobre la pobreza en la Argentina, y consideró que la pérdida del poder adquisitivo por parte de la población del país fue algo generado por la "aplicación de políticas neoliberales" que durante años ocasionaron "la destrucción de las pymes y del mercado interno.

"Estoy de acuerdo con el sumo pontífice. No tengo dudas de que desde 1955 (el año en el cual fue derrocado Juan Domingo Perón) en adelante se fueron desarmando todas las políticas que tenía que ver con la industrialización y el empleo", señaló Cafiero en declaraciones a Radio 10.

"En una entrevista con la agencia AP que se difundió ayer, el Papa se remontó al año en que terminó la escuela secundaria, 1955, para advertir que desde entonces la pobreza en la Argentina fue creciendo hasta llegar al "52 por ciento", según estimó, y al abordar la actualidad habló también de un "nivel de inflación impresionante".

"¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas", se lamentó el Pontífice en su repaso histórico de las variables económicas.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia argentina señaló que "no fue" el gobierno de Alberto Fernández "el que generó la pobreza" en Argentina.

"En Argentina hubieron sistemas que impusieron políticas neoliberales que destruyen las pymes y el mercado interno. Esas políticas fueron las que generaron la pobreza", subrayó el funcionario.

Además, Cafiero afirmó hoy que durante la Cumbre de la Celac desarrollada en Buenos Aires “Argentina demostró su capacidad de convocatoria de reunir a todos sin exclusiones”, al referirse a los 33 países que componen ese espacio.

"La política exterior se hace con racionalidad, con pragmatismo y no con afinidades, no es algo emocional. No es un tema de Venezuela sí o no. La diversidad es lo más interesante de estos foros. En América Latina hay países que nos preocupan para que se resuelva su situación de derechos humanos y lo hacemos, y yo ya lo he dicho: en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos”, apuntó Cafiero.

El canciller afirmó que "hoy mismo hay violación a los derechos humanos", al recordar que se produjeron 60 muertos en hechos represivos a las protestas callejeras contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El canciller argumentó que ante estas situaciones Argentina debe preguntarse “si nos quedamos en la denuncia, quedar bien con el mainstream (corriente mayoritaria) comunicacional y mediática, o queremos que Argentina se involucre”.

En la misma línea afirmó que el país "lleva adelante relaciones con todos los países del mundo y eso es el multilateralismo”.

“Está bien las sensibilidades que cada uno pueda tener, pero las relaciones con los países son pragmáticas”, insistió, y dijo que “la función de la Cancillería es preservar los vínculos más allá de los Gobiernos”.

En otro orden, Cafiero negó las versiones que indicaban que el Gobierno argentino influyó en la agenda del presidente Lula da Silva para que no mantuviera una reunión con la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

“A ningún Presidente de los que vienen el Estado anfitrión le origina una agenda, eso no sucede”, aseveró.

En tanto, al hablar también por El Destape Radio, Cafiero se refirió a las declaraciones de la titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre el interés norteamericano por el litio y los minerales de la región.

Al respecto, Cafiero afirmó que “tenemos grandes inversiones de capitales norteamericanos, también chinos y de distintos países”.

“Nosotros tenemos que ser conscientes de que los recursos naturales se tienen que producir de modo sustentable. Pero sin una visión extractivista, sino que generen trabajo y agreguen valor”, opinó.

Sobre el posible ingreso de Argentina a los Brics -el bloque que une a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, Cafiero declaró que las posibilidades para Argentina son “enormes”.

“Hemos convencido a los cinco miembros de que la Argentina sea parte; todavía tienen que definir en qué momento, pero todos están de acuerdo en el ingreso de Argentina”, concluyó. (Télam)