El canciller Santiago Cafiero remarcó hoy la importancia de la capacitación obligatoria en la Cuestión Malvinas en el sector público y destacó que "la discusión de la soberanía debe tener lugar permanentemente en todo el entramado social de la Argentina".

Cafiero se expresó de esta manera al participar en el Palacio San Martín de la jornada de intercambio de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende de la Cancillería argentina.

Allí asistieron representantes de organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil especializadas en temáticas de soberanía, quienes dialogaron sobre los alcances y expectativas acerca de la Ley 27.671 de capacitación obligatoria, periódica y permanente en la "Cuestión de las Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.

Durante el encuentro, Cafiero expresó que "cuando hablamos de la Cuestión Malvinas estamos hablando de la necesidad de discutir la soberanía plena de nuestro territorio, pero también y por sobre todas las cosas, la defensa del interés nacional".

"La Cuestión Malvinas es uno de los pilares de política exterior de la Argentina", aseveró y subrayó: "No podemos permitir que se banalice el tema, pero tampoco podemos permitir que se naturalice un discurso monótono que no termine de prender en la sociedad, donde no sea parte de una discusión o tema de conversación".

Sobre la mencionada ley que impulsa la capacitación en el tema, el titular del Palacio San Martín afirmó: "Hay que escuchar todas las voces, todos tienen algo para aportar, todos tenemos cosas para corregir".

"Y desde ahí, de modo participativo, con distintas universidades, centros de investigación y de desarrollo que sostienen la causa Malvinas, allí en lo más profundo del debate académico, ver cómo lo expandimos como tema de conversación social a toda la Argentina", completó.

"Sepan que cuentan con nosotros para el despliegue de todas las herramientas que sean necesarias y queremos contar con el inicio de las capacitaciones este año con un gran desarrollo y despliegue, pero sobre todo con la comprensión de que estamos todos incluidos, de que nadie quedó afuera", señaló Cafiero.

Y agregó: "La defensa de la soberanía, de los intereses nacionales, no le corresponde ni a un gobierno ni a un funcionario, sino a todos los argentinos y argentinas".

En tanto, Guillermo Carmona, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, autoridad de aplicación de la ley, ofreció información detallada sobre los avances en el proceso de implementación y la confección de los lineamientos generales destinados a elaborar los contenidos de la capacitación.

Luego de su aprobación en ambas cámaras el 6 de julio de 2022, la Ley 27.671 contempló una hoja de ruta con diferentes instancias que desembocará el día 30 de agosto en el anuncio oficial para dar comienzo a la implementación a través de un curso elaborado en conjunto con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Según lo estipulado en la normativa, dicha capacitación deberá "contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina, en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente".

Carmona repasó el proceso de conformación de los lineamientos de la Ley N° 27.671 desde su aprobación en julio de 2022 hasta la actualidad, cuando tuvo lugar este encuentro con funcionarios y académicos en el Palacio San Martín.

En este sentido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur resaltó la importancia de contar con pluralidad de voces y aportes al momento de la implementación de la capacitación: "Es esencial que haya un involucramiento del Consejo Malvinas e instituciones académicas relacionadas a la temática".

Asimismo, Carmona señaló que el objetivo es mantener la permanencia en el tiempo de la capacitación para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, destacando la importancia de la federalización de los contenidos a partir de la participación de los gobiernos de las provincias de todo el país.

La implementación de la ley forma parte de la política de Estado llevada a cabo por el gobierno nacional en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Constitución.

La propuesta de lineamientos para la Ley de Capacitación se lleva a cabo también para trabajar en relación a la Cuestión Malvinas de manera transversal desde todos los poderes del Estado. (Télam)