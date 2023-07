El canciller Santiago Cafiero afirmó hoy que el diario Clarín "eligió mentir" en relación al acuerdo que suscribieron la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) tras la cumbre birregional de Bruselas, donde se reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas.

"Mientras la prensa del mundo refleja los hechos, Clarín elige mentir. Hicieron lo mismo cuando dimos de baja el vergonzoso “pacto” Foradori-Duncan. El triunfo de la diplomacia argentina fue contundente: por primera vez una declaración birregional incorporó la Cuestión Malvinas", señaló Cafiero a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En una nota publicada en su edición de hoy, el matutino afirma que la UE "no había cambiado su posición sobre el tema", al referirse al reclamo argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur, y pone en duda que el acuerdo se "un llamamiento al Reino Unido para que negocie con Argentina".

"Ninguna de las declaraciones citadas en el artículo de Clarín contradicen el hecho de que por primera vez en la historia de las relaciones birregionales UE-CELAC, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta nuestra posición respecto a la Cuestión Malvinas", sostuvo Cafiero.

MIRÁ TAMBIÉN Cierran campaña electoral para las elecciones municipales del domingo en la ciudad de Córdoba

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín recordó que "cuando el medio (Clarín) hizo una interpretación 'equivocada' de los hechos, el secretario (de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería) "aclaró la información en dos oportunidades".

De esta forma, Cafiero cita a Carmona, que en mensajes escritos en sus redes se dirigió a la periodista autora del artículo de Clarín, al sugerirle "leer el comunicado oficial de Cancillería sobre la Declaración UE-CELAC y no pretender encontrar contradicciones allí donde no las hay".

"Nuestra posición ha sido clara: UE y CELAC acordaron incorporar un párrafo sobre la Cuestión Malvinas, primera vez que ocurre en una declaración birregional. Eso en si mismo entraña una importante novedad para la Argentina y para nuestra región", remarcó Carmona.

El funcionario remarcó que "esta novedad es un logro de nuestra diplomacia que no podemos dejar de ponderar, logro que nos ha llevado más de tres años de trabajo silencioso en favor de nuestro interés nacional. Si no tuviera ese valor RU (Reino Unido) no reaccionaría".

MIRÁ TAMBIÉN VIVO | Rodríguez Larreta y Morales presentan propuestas en materia de seguridad

En su hilo de Twitter, el canciller cita tapas de otros medios de comunicación en los cuales se destaca este logro de la diplomacia Argentina de haber obtenido un pronunciamiento de la UE sobre la Causa Malvinas y la existencia de una disputa sobre la soberanía del archipiélago.

"No es un logro del Gobierno. Si ponemos las cosas en su real dimensión, tenemos que comprender que Malvinas es un pilar de la política exterior del Estado argentino. Malvinas es una causa nacional", puntualizó Cafiero. (Télam)