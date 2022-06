Un integrante de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) que fue secuestrado en septiembre de 1976 durante la última dictadura militar relató hoy las torturas que recibió acostado sobre un elástico de cama con un cable en uno de los dedos de su pie y dijo que "cada vez que gritaba me ponían una almohada en la cabeza", al declarar como testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad Megacausa Zona V en los tribunales federales de Bahía Blanca.

Se trata de Néstor Oscar Bertinat, quien contó los hechos durante la audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Javier Aguerrido, en la sede judicial ubicada en la calle Chiclana y Lavalle de Bahía Blanca.

En este proceso oral y público se encuentran imputadas 38 personas, entre ellos militares y expolicías federales y bonaerenses por delitos en perjuicio de 334 víctimas.

"En el año 75 primero he sido delegado de obra de una empresa de Bahía Blanca, luego fui llamado como colaborador en el gremio de la construcción y en elecciones ganamos", sostuvo el testigo al indicar que había sido designado como secretario de difusión y acta de la comisión directiva Seccional Bahía Blanca del gremio.

Bertinat dijo que "estaba en calle Avellaneda al 700 esperando a mi esposa que estaba estudiando corte y confección, tenía una camioneta y en ese interín se acerca un Torino blanco de cuatro puertas del cual baja un señor que yo conocía, le decían el Chueco Salinas, en White, porque soy nacido en White".

"Lo conocía cuando estaba en la seccional tercera de policía, entonces me dice que el jefe quiere hablar con vos", manifestó el testigo al indicar que poco después le pusieron una capucha en la cabeza, lo introdujeron en el auto y lo esposaron.

"Me esposaron ahí y quedé agachado, estuve como cuatro o cinco horas dando vuelta por toda Bahía Blanca hasta que me hicieron subir en una montaña de pedregullo, siempre yo con la capucha, y me decían tené cuidado porque si te caes del tablón te vas a matar", contó.

El testigo dijo que "después de eso me bajan de ahí y me meten adentro de un tambor de 200 litros o una cápsula; estuve con los pies doblados como 8 o 10 horas, ni sabía si era de día o de noche, hasta que me sacaron de ahí y me siguieron en el auto".

En ese sentido, relató que fue "siempre haciéndome preguntas si correspondía a (Rodolfo) Fito Ponce, secretario general de la CGT, de la actividad gremial, me hostigaban a decir en qué andaba".

"Hasta que paró el auto, no podía ver, nos hacen bajar, pasamos de largo como si fuera un salón o habitación grande donde ahí me torturaron", relató.

En ese contexto, sostuvo que "me desnudan, me ponen en un elástico de cama, me mojan y me ponen un cable en el segundo dedo del pie enchufado cada dos o tres horas".

"Cada vez que gritaba me ponían una almohada en la cabeza", agregó el hombre, quien dijo que luego lo pasaron a un lugar que "para mí era la cárcel".

Bertinat sostuvo que luego de dos días "me sacan de ahí con un pedazo de tela Grafa con dos nudos atados a los ojos y detrás de la nuca, y me llevan en una camioneta que para mí era doble cabina".

"Me llevan a Villa Delfina donde había un chiquero de chanchos, me tiran, me arrodillan y me dicen que no me saque la venda", afirmó e indicó que en ese entonces tenía 28 años de edad.

"Me saco la venda, tenía el pantalón roto, mal, salgo caminando a una parada y un taxista me lleva hasta mi casa", continuó su declaración.

Y contó que: "Estuve con miedo un tiempo, no quería salir de mi casa", señaló que su familia "la pasó mal" y se tuvo que "dedicar a otra actividad, incluso hasta puse una carnicería en mi casa, estaba de carnicero". (Télam)