El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, propuso hoy al electorado jujeño "pensar un Estado más eficiente" con el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y descreer "de las promesas por redes sociales de un candidato nuevo que quiere destruir el Estado".

Cabandié realizó una visita a Jujuy para apoyar a los candidatos del UxP para las elecciones del próximo domingo y temas relacionados con su función, como el proyecto de gestión de residuos y equipamiento para municipios.

En conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista Distrito Jujuy, marcó la necesidad de "reflexionar sobre el escenario" político que se puede presentar a partir del 10 de diciembre, entre "lo que hoy se tiene, pero mañana se puede dejar de tener".

"No nos dejemos de engañar por un minuto y medio de TikTok o un video de Instagram de un candidato nuevo", expresó Cabandié en alusión al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y llamó a "solucionar muchos temas pendientes en la Argentina".

En ese sentido, indicó que "hay jóvenes que se quieren independizar, que no consiguen alquiler, los que no tienen su casa propia y necesitan entrar al crédito, los que no llegan a fin de mes" y agregó: "Es decir, hay muchos temas pendientes por solucionar".

"Necesitamos un Estado más eficiente y voluntad política, sobre todo querer a la gente, no despreciarla, no pensar que da lo mismo tener escuelas en zonas alejadas o no, que da lo mismo tener rutas o no, o que dé lo mismo generar un mercado de órganos o no, no da lo mismo", explicó.

Cabandié apreció que "hay un enojo de una porción del electorado que es muy adicto (a tal candidato), y nosotros no tenemos otra cosa que seguir insistiendo con nuestras ideas, escuchando los problemas pendientes que no se solucionan eliminando el Estado, sino mejorando el Estado".

Remarcó que una de las propuestas de UxP es "recuperar el poder adquisitivo del salario para que alcance a fin de mes" y acotó que "es lo que se viene haciendo con la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la devolución del IVA" del 21% en las compras realizadas con tarjeta de débito.

"Queremos recuperar las expectativas", expresó el ministro y aseguró que "Sergio Massa encarna una voluntad de acero y no tiene miedo en tocar los intereses del poder económico, como lo está demostrando bajando el tipo de cambio del dólar".

En ese contexto, pidió "pensar un Estado más eficiente con Sergio Massa" y descreer "de las promesas por redes sociales de un candidato nuevo que quiere destruir el Estado".

En la sede del PJ jujeño Cabandié estuvo acompañado de la diputada nacional Carolina Moisés, candidata a senadora; Juan Cardozo, candidato a diputado del Parlasur por Jujuy de UxP y el intendente del Parque Nacional Calilegua Mario Sosa, entre otros.

Moisés le entregó a Cabandié una copia del proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de las Yungas en esa región de la provincia, que estará focalizada en carrera agroindustriales, según informaron. (Télam)