El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, advirtió hoy que el planeta está "en situaciones críticas porque los eventos climáticos cada vez son peores y más continuos", y sostuvo que la "agenda ambiental no es contraria a la productiva".

"Durante el siglo XX el paradigma fue que las decisiones económicas estaban por sobre la naturaleza, pero en el siglo XXI es la inversa: las decisiones económicas tienen que estar atravesadas por las decisiones de la protección y el cuidado de la naturaleza, porque de no ser así corremos grandes riesgos", sostuvo Cabandié.

El ministro habló en el inicio de la capacitación sobre la ley 27.592, denominada "Ley Yolanda" para el sector público, que encabezó el presidente Alberto Fernández en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, donde reseñó las acciones de su cartera y se refirió a la transición hacia métodos productivos sostenibles que no degraden el ambiente.

En ese marco, aseguró que el Gobierno nacional "no tiene ningún encono con la actividad agropecuaria", y "lo que siempre pedimos es que no se pueden quemar pastizales para ampliar superficie para la producción de ganado en pos de sumar rentabilidad, en detrimento de las personas y de los ecosistemas".

"Los fuegos no se prenden solos, hay condiciones meteorológicas, pero también hay hábitos, hay usos y costumbres a intencionalidad, hay voracidad", sostuvo y señaló que "no podemos pensar en una producción económica infinita con un ecosistema finito".

Para impulsar este camino hacia el uso de herramientas de producción sustentables, Cabandié puntualizó que "el Estado nacional, las provincias y los estados municipales tienen que cambiar y también la justicia, sobre todo con castigar con el peso del Código Penal y el Código Civil a aquellos que intencionalmente cometen ecocidios".

"Si no cambiamos, si no mitigamos los daños, si no nos adaptamos, si no actuamos en consecuencia, si no buscamos armonía realmente, las próximas generaciones no van a tener un mundo vivible", advirtió el funcionario y dijo que "por eso son importantes las acciones del Estado, ya que la sociedad cambió y es más demandante sobre la agenda ambiental".

Al referirse a las acciones emprendidas por su ministerio, Cabandié señaló que "se aumentó el presupuesto un 1.200% con respecto del 2019" y precisó que "hay 35 veces más presupuesto para el manejo del fuego, con la incorporación de camiones y grandes herramientas, ropa ignífuga y con la creación de tres bases nuevas".

Además indicó que "el año que viene vamos a tener el ingreso de aviones comprados por primera vez para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en la Argentina, y duplicamos la cantidad de brigadistas".

También "hemos aprobado la Ley de Educación Ambiental, la ley Yolanda, la ley de Escazú; creamos tres parques nacionales nuevos y estamos a media sanción de tener un nuevo parque nacional", por lo cual "seríamos la gestión que en un periodo de cuatro años más parques nacionales creó en el país", señaló el ministro de Ambiente. (Télam)